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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

مراسم شیرخوارگان حسینی در فسا

مراسم شیرخوارگان حسینی در فسا

فسا- در این ویدئو مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی بزرگ شهر فسا را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6864760

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