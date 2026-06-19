https://mehrnews.com/x3cn89 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰ کد مطلب 6864760 استانها فارس استانها فارس ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰ مراسم شیرخوارگان حسینی در فسا فسا- در این ویدئو مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی بزرگ شهر فسا را مشاهده کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6864760 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم شاهچراغ(ع) مراسم «شیرخوارگان حسینی» در حرم شاهچراغ (ع) مراسم شیرخوارگان حسینی در جهرم اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) همایش شیرخوارگان حسینی؛ صدای مظلومیت کودکان جبهه مقاومت مراسم شیرخوارگان حسینی در رامیان برگزار شد برچسبها شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر شهرستان فسا
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