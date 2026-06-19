https://mehrnews.com/x3cn7X ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹ کد مطلب 6864750 استانها فارس استانها فارس ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹ مراسم شیرخوارگان حسینی در خرامه خرامه- در این ویدئو بخشی از مراسم شیرخوارگان حسینی در شهرستان خرامه را مشاهده کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6864750 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم شاهچراغ(ع) مراسم شیرخوارگان حسینی در جهرم برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه استان فارس مراسم «شیرخوارگان حسینی» در حرم شاهچراغ (ع) همایش شیرخوارگان حسینی؛ صدای مظلومیت کودکان جبهه مقاومت اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) مراسم شیرخوارگان حسینی در رامیان برگزار شد برچسبها شیرخوارگان حسینی خرامه ماه محرم و صفر
نظر شما