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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

مراسم شیرخوارگان حسینی در خرامه

مراسم شیرخوارگان حسینی در خرامه

خرامه- در این ویدئو بخشی از مراسم شیرخوارگان حسینی در شهرستان خرامه را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6864750

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