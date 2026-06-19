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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

قرائت اولین دست‌نوشته شهید چمران به شیعیان لبنان

قرائت اولین دست‌نوشته شهید چمران به شیعیان لبنان

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بخشی از نخستین دست‌نوشته شهید مصطفی چمران در لبنان را قرائت و بر حمایت از مقاومت لبنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌ های نماز جمعه این هفته تهران با گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور، گفت: به ارواح طیبه فرماندهان، دانشمندان، مردم و دانش‌آموزانی که در این حادثه بی‌سابقه و جنایت بزرگ تاریخی به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و همزمانی ۳۱ خرداد با سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران در سال ۱۳۶۰ افزود: به همین مناسبت بخشی از نخستین دست‌نوشته شهید چمران در زمان حضورش در لبنان و آغاز فعالیت‌های مقاومت اسلامی را یادآوری می‌کنم.

چمران با اشاره به پیشینه حضور شیعیان در لبنان گفت: بنابر روایت‌های تاریخی، تشیع به دست ابوذر غفاری به لبنان راه یافت و امروز نیز در جنوب لبنان، در شهر میسه‌الجبل، مسجدی قدیمی وجود دارد که گفته می‌شود توسط ابوذر بنا شده و همچنان حفظ شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شیعیان لبنان از آن زمان تاکنون برای حفظ هویت و حیات خود مبارزه کرده‌اند و در دوره‌های مختلف، از جمله دوران حاکمیت عثمانی‌ها و فرانسوی‌ها، مقاومت کرده‌اند. امروز نیز با شجاعت در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و ملت ایران باید از آنان حمایت کند و این حمایت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر بمباران‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی پایان یابد، هرچند متأسفانه این حملات همچنان ادامه دارد.

چمران سپس به زندگی شهید مصطفی چمران پرداخت و گفت: شهید چمران در سال ۱۳۴۸، پس از ۱۶ سال حضور در آمریکا و اخذ دکترای فیزیک الکترونیک از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های این کشور، در پی شکست اعراب از اسرائیل نتوانست در آمریکا بماند و راهی جنوب لبنان شد.

وی بخشی از نخستین پیام شهید چمران به شیعیان لبنان را قرائت کرد که در آن آمده است: «ای شیعیان حسین، من برای شما بشارتی عظیم به ارمغان آورده‌ام؛ بشارتی که راه ما را به سوی آسمان‌ها می‌گشاید و طاغوت‌ها را سرنگون می‌کند. این بشارت، شهادت است.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است: «دوستانم، پرچم شهادت را به دوش می‌کشم و هر کس به راه حسین(ع) معتقد است، می‌تواند مرا دنبال کند. آمده‌ام به اسرائیل بفهمانم که برای همیشه در تاریخ روسیاهش خواهیم کرد. من در کوه‌ها، دشت‌ها و هر جا که امکان داشته باشد با اسرائیل خواهم جنگید تا شهید شوم.»

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: شیعیان لبنان راه امام حسین(ع) را دنبال کرده‌اند و امروز در برابر اسرائیل ایستاده‌اند. همه مسئولان و رزمندگان در کنار لبنان هستند و امیدواریم به‌زودی طعم پیروزی را بچشند.

کد مطلب 6864874
محدثه رمضانعلی

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