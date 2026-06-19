به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌ های نماز جمعه این هفته تهران با گرامیداشت یاد شهدای اخیر کشور، گفت: به ارواح طیبه فرماندهان، دانشمندان، مردم و دانش‌آموزانی که در این حادثه بی‌سابقه و جنایت بزرگ تاریخی به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و همزمانی ۳۱ خرداد با سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران در سال ۱۳۶۰ افزود: به همین مناسبت بخشی از نخستین دست‌نوشته شهید چمران در زمان حضورش در لبنان و آغاز فعالیت‌های مقاومت اسلامی را یادآوری می‌کنم.

چمران با اشاره به پیشینه حضور شیعیان در لبنان گفت: بنابر روایت‌های تاریخی، تشیع به دست ابوذر غفاری به لبنان راه یافت و امروز نیز در جنوب لبنان، در شهر میسه‌الجبل، مسجدی قدیمی وجود دارد که گفته می‌شود توسط ابوذر بنا شده و همچنان حفظ شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شیعیان لبنان از آن زمان تاکنون برای حفظ هویت و حیات خود مبارزه کرده‌اند و در دوره‌های مختلف، از جمله دوران حاکمیت عثمانی‌ها و فرانسوی‌ها، مقاومت کرده‌اند. امروز نیز با شجاعت در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و ملت ایران باید از آنان حمایت کند و این حمایت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر بمباران‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی پایان یابد، هرچند متأسفانه این حملات همچنان ادامه دارد.

چمران سپس به زندگی شهید مصطفی چمران پرداخت و گفت: شهید چمران در سال ۱۳۴۸، پس از ۱۶ سال حضور در آمریکا و اخذ دکترای فیزیک الکترونیک از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های این کشور، در پی شکست اعراب از اسرائیل نتوانست در آمریکا بماند و راهی جنوب لبنان شد.

وی بخشی از نخستین پیام شهید چمران به شیعیان لبنان را قرائت کرد که در آن آمده است: «ای شیعیان حسین، من برای شما بشارتی عظیم به ارمغان آورده‌ام؛ بشارتی که راه ما را به سوی آسمان‌ها می‌گشاید و طاغوت‌ها را سرنگون می‌کند. این بشارت، شهادت است.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است: «دوستانم، پرچم شهادت را به دوش می‌کشم و هر کس به راه حسین(ع) معتقد است، می‌تواند مرا دنبال کند. آمده‌ام به اسرائیل بفهمانم که برای همیشه در تاریخ روسیاهش خواهیم کرد. من در کوه‌ها، دشت‌ها و هر جا که امکان داشته باشد با اسرائیل خواهم جنگید تا شهید شوم.»

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: شیعیان لبنان راه امام حسین(ع) را دنبال کرده‌اند و امروز در برابر اسرائیل ایستاده‌اند. همه مسئولان و رزمندگان در کنار لبنان هستند و امیدواریم به‌زودی طعم پیروزی را بچشند.