به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با هدف آشنایی هرچه بیشتر کودکان با فرهنگ عاشورا برگزار شد، دختران خردسال به همراه عروسک‌های خود در کنار سفره حضرت رقیه(س) نشستند و در فضایی معنوی به عزاداری پرداختند.

در این آیین معنوی، خانواده شهید احمد قهرمانی نیز حضور داشتند و یاد و خاطره این شهید گرانقدر گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج حسین کمالی به عنوان سخنران در این مراسم به بیان فضائل و مصائب حضرت رقیه(س) پرداخت و کربلایی مهدی نوروزی مداح اهل بیت(ع) با نوای خود حال و هوای ویژه‌ای به مجلس بخشید.

هیئت عشاق الحسین هیئتی ویژه بانوان و دختران است که در بلوار جلالو مشکین‌دشت فعالیت می‌کند و برنامه‌های مذهبی و فرهنگی مختلفی را برگزار می‌کند.