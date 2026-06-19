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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

سفره حضرت رقیه با حضور دختران خردسال در هیئت عشاق الحسین مشکین‌دشت

سفره حضرت رقیه با حضور دختران خردسال در هیئت عشاق الحسین مشکین‌دشت

مشکین دشت– همزمان با روز منتسب به حضرت رقیه(س)، مراسم معنوی پهن شدن سفره این بانوی سه‌ساله کربلا با حضور بانوان و دختران خردسال در هیئت عشاق الحسین مشکین‌دشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با هدف آشنایی هرچه بیشتر کودکان با فرهنگ عاشورا برگزار شد، دختران خردسال به همراه عروسک‌های خود در کنار سفره حضرت رقیه(س) نشستند و در فضایی معنوی به عزاداری پرداختند.

در این آیین معنوی، خانواده شهید احمد قهرمانی نیز حضور داشتند و یاد و خاطره این شهید گرانقدر گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج حسین کمالی به عنوان سخنران در این مراسم به بیان فضائل و مصائب حضرت رقیه(س) پرداخت و کربلایی مهدی نوروزی مداح اهل بیت(ع) با نوای خود حال و هوای ویژه‌ای به مجلس بخشید.

هیئت عشاق الحسین هیئتی ویژه بانوان و دختران است که در بلوار جلالو مشکین‌دشت فعالیت می‌کند و برنامه‌های مذهبی و فرهنگی مختلفی را برگزار می‌کند.

کد مطلب 6864891

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