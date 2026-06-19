به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با هدف آشنایی هرچه بیشتر کودکان با فرهنگ عاشورا برگزار شد، دختران خردسال به همراه عروسکهای خود در کنار سفره حضرت رقیه(س) نشستند و در فضایی معنوی به عزاداری پرداختند.
در این آیین معنوی، خانواده شهید احمد قهرمانی نیز حضور داشتند و یاد و خاطره این شهید گرانقدر گرامی داشته شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج حسین کمالی به عنوان سخنران در این مراسم به بیان فضائل و مصائب حضرت رقیه(س) پرداخت و کربلایی مهدی نوروزی مداح اهل بیت(ع) با نوای خود حال و هوای ویژهای به مجلس بخشید.
هیئت عشاق الحسین هیئتی ویژه بانوان و دختران است که در بلوار جلالو مشکیندشت فعالیت میکند و برنامههای مذهبی و فرهنگی مختلفی را برگزار میکند.
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