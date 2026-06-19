ابراهیمی: منافع ملی و حمایت از جبهه مقاومت خطوط قرمز ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون تفاهم‌نامه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بر ضرورت تحلیل عقلانی و به دور از هیجانات سیاسی نسبت به تحولات راهبردی کشور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: پیام رهبر معظم انقلاب حاوی نکات مهم و راهبردی برای مسئولان و آحاد مردم است و چارچوبی روشن برای صیانت از منافع ملی و حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تعاملات بین‌المللی ترسیم می‌کند.

امام جمعه میناب با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حسن‌نیت و تلاش مسئولان در روند مذاکرات و تفاهمات صورت‌گرفته، گفت: معظم‌له ضمن اشاره به دلسوزی و تلاش‌های گسترده مسئولان، نشان دادند که مدیران کشور با احساس مسئولیت و در چارچوب منافع ملی در این مسیر گام برداشته‌اند.

آیت‌الله ابراهیمی افزود: این نگاه بیانگر اعتماد به سازوکارهای قانونی کشور و اهمیت نقش نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

بی‌اعتمادی به دشمن؛ اصلی ثابت در سیاست جمهوری اسلامی

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: تأکید معظم‌له بر رفتارهای خصمانه و زیاده‌خواهانه رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان با واقع‌بینی و هوشیاری نسبت به دشمنان عمل می‌کند و هیچ‌گاه فریب لبخندهای سیاسی و وعده‌های ظاهری را نخواهد خورد.

امام جمعه میناب خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب ضمن اشاره به استیصال طرف آمریکایی، بر ضرورت مراقبت از منافع ملت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمن تأکید کرده‌اند.

صداقت در بیان اختلاف نظر و پایبندی به قانون

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تصریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر داشتن دیدگاهی متفاوت نسبت به این تفاهم‌نامه، اظهار داشت: این بخش از پیام، جلوه‌ای روشن از صداقت، شفافیت و احترام به افکار عمومی است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در عین بیان صریح دیدگاه خود، به جمع‌بندی مسئولان ذی‌ربط و تعهد آنان در حفظ حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت اعتماد کرده و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه قانون، کارشناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام اسلامی است.

حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت معیارهای تغییرناپذیر

آیت‌الله ابراهیمی تأکید کرد: آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیز برجسته است، صیانت از حقوق ملت ایران و حمایت از جبهه مقاومت به عنوان دو اصل بنیادین و تغییرناپذیر است.

وی افزود: هرگونه توافق، مذاکره یا تفاهم در آینده تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که این دو اصل اساسی به طور کامل رعایت شود و منافع ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد.

تحمیل‌ناپذیری راهبرد جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده

امام جمعه میناب با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم پذیرش زیاده‌خواهی دشمن، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار تحمیل اراده بیگانگان نخواهد رفت و مذاکرات احتمالی آینده نیز به معنای پذیرش خواسته‌های طرف مقابل نیست.

وی تصریح کرد: عزت، استقلال و اقتدار ملی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مسئولان موظف‌اند در همه عرصه‌ها از این سرمایه بزرگ پاسداری کنند.

لزوم حفظ وحدت و امید اجتماعی

آیت‌الله ابراهیمی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها با صبر، بصیرت و مقاومت ایستادگی می‌کند و امروز نیز با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار کشور را دنبال خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت امید اجتماعی، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های سیاسی، از مهم‌ترین الزامات عبور موفق کشور از شرایط حساس کنونی است.