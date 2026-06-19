به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره تفاهم‌نامه‌ها و روندهای دیپلماتیک اظهار کرد: توافقات مقدماتی صرفاً چارچوبی برای گفت‌وگوهای آینده هستند و نباید به گونه‌ای تحلیل شوند که حقوق ملت ایران در آن نادیده گرفته شود.

امام جمعه قزوین پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را «صریح، روشنگر و تعیین‌کننده» توصیف کرد و گفت: این پیام بسیاری از ابهامات فضای سیاسی و رسانه‌ای را برطرف کرده و مسیر تحلیل صحیح را روشن ساخته است.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی «پرشور، وفادار و باشرف» بوده است، اظهار کرد: مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور حضور فعال داشته و امروز نیز این حضور باید ادامه‌دار و مطالبه‌گرانه باشد.

وی با تأکید بر تداوم حضور مردم در عرصه عمومی و اجتماعی افزود: مطالبه‌گری مردم در کف جامعه و خیابان‌ها، در چارچوب منافع کشور، یک ضرورت است و می‌تواند مانع از بروز خطاهای محاسباتی در تصمیم‌گیری مسئولان شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: هیچ جریان یا نهادی نباید این حضور مردمی را به معنای برهم‌زدن وحدت تلقی کند، بلکه این حضور، ضامن اصلاح و تقویت روند تصمیم‌سازی در کشور است.

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست خارجی گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی و مسئولان مرتبط وظیفه دارند در هر توافقی، به‌طور کامل از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت صیانت کنند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها کوتاه نمی‌آید، افزود: هرگونه تهدید علیه ایران یا مسئولان عالی‌رتبه کشور، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، با واکنش قاطع، بازدارنده و سخت مواجه خواهد شد و دشمن باید بداند این ملت در برابر تهدید ساکت نمی‌نشیند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که موضع کشور در برابر تهدیدها روشن، صریح و غیرقابل تردید باشد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع جبهه مقاومت گفت: ملت ایران جبهه مقاومت را یک پیکره واحد می‌داند و هرگونه تعرض به ملت‌های مظلوم منطقه را تعرض به امنیت و هویت خود تلقی می‌کند.

آیت‌الله مظفری در پایان خطبه‌ها با گرامیداشت یاد حضرت علی‌اصغر(ع) و مراسم شیرخوارگان حسینی، بر ضرورت پیوند فرهنگ عاشورا با روحیه ایستادگی، مقاومت و ظلم‌ستیزی در جامعه تأکید کرد.