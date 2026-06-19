  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امام جمعه قزوین: ملت ایران مطالبه‌گرانه در صحنه می‌ماند

امام جمعه قزوین: ملت ایران مطالبه‌گرانه در صحنه می‌ماند

قزوین – امام جمعه قزوین با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق ملت ایران در هرگونه مذاکره و توافق، گفت: ملت ایران مطالبه‌گرانه در صحنه می‌ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره تفاهم‌نامه‌ها و روندهای دیپلماتیک اظهار کرد: توافقات مقدماتی صرفاً چارچوبی برای گفت‌وگوهای آینده هستند و نباید به گونه‌ای تحلیل شوند که حقوق ملت ایران در آن نادیده گرفته شود.

امام جمعه قزوین پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را «صریح، روشنگر و تعیین‌کننده» توصیف کرد و گفت: این پیام بسیاری از ابهامات فضای سیاسی و رسانه‌ای را برطرف کرده و مسیر تحلیل صحیح را روشن ساخته است.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی «پرشور، وفادار و باشرف» بوده است، اظهار کرد: مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور حضور فعال داشته و امروز نیز این حضور باید ادامه‌دار و مطالبه‌گرانه باشد.

وی با تأکید بر تداوم حضور مردم در عرصه عمومی و اجتماعی افزود: مطالبه‌گری مردم در کف جامعه و خیابان‌ها، در چارچوب منافع کشور، یک ضرورت است و می‌تواند مانع از بروز خطاهای محاسباتی در تصمیم‌گیری مسئولان شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: هیچ جریان یا نهادی نباید این حضور مردمی را به معنای برهم‌زدن وحدت تلقی کند، بلکه این حضور، ضامن اصلاح و تقویت روند تصمیم‌سازی در کشور است.

آیت‌الله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست خارجی گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی و مسئولان مرتبط وظیفه دارند در هر توافقی، به‌طور کامل از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت صیانت کنند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها کوتاه نمی‌آید، افزود: هرگونه تهدید علیه ایران یا مسئولان عالی‌رتبه کشور، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، با واکنش قاطع، بازدارنده و سخت مواجه خواهد شد و دشمن باید بداند این ملت در برابر تهدید ساکت نمی‌نشیند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که موضع کشور در برابر تهدیدها روشن، صریح و غیرقابل تردید باشد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع جبهه مقاومت گفت: ملت ایران جبهه مقاومت را یک پیکره واحد می‌داند و هرگونه تعرض به ملت‌های مظلوم منطقه را تعرض به امنیت و هویت خود تلقی می‌کند.

آیت‌الله مظفری در پایان خطبه‌ها با گرامیداشت یاد حضرت علی‌اصغر(ع) و مراسم شیرخوارگان حسینی، بر ضرورت پیوند فرهنگ عاشورا با روحیه ایستادگی، مقاومت و ظلم‌ستیزی در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6864976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها