ابراهیمی: تسلط بر تنگه هرمز ظرفیتی راهبردی برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی، در خطبه‌های این هفته نملز جمعه میناب با تأکید بر جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، این منطقه را جزئی جدایی ناپذیر از هویت و اقتدار ملی ایران دانست.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، خلیج فارس را «خانه ملت ایران» توصیف کرد و گفت: تسلط و مدیریت هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین آبراه‌های بین المللی، یک ظرفیت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

آیت الله ابراهیمی این اقتدار را حاصل وحدت ملی، حضور مردم در صحنه و ایستادگی در برابر فشارها دانست و تأکید کرد: استمرار آن نیازمند تدبیر و انسجام داخلی است.

امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی شرایط اقتصادی و موج گرانی‌ها پرداخت و این وضعیت را نتیجه مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی خواند.

وی مشکلات ساختاری اقتصاد، ناترازی‌های مالی، چالش‌های ارزی و اقدامات مخرب دشمن در ایجاد التهاب در بازار را از دلایل این شرایط دانست و تصریح کرد: شرایط کنونی، یک میدان آزمون ملی است که عبور موفق از آن نیازمند همدلی مردم و تلاش مضاعف مسئولان است.

وی با تأکید بر وظیفه مسئولان در مدیریت بازار، کنترل تورم و برخورد با اخلالگران اقتصادی، خاطرنشان کرد: مردم نیز با صبر، هوشیاری و پرهیز از رفتارهای هیجانی میتوانند نقش مؤثری در عبور از این شرایط ایفا کنند.

آیت الله ابراهیمی، صبر و بصیرت را از مهمترین عوامل غلبه بر مشکلات اقتصادی دانست و افزود: با حفظ وحدت ملی، تقویت اعتماد عمومی و توکل به خداوند، هیچ بحران اقتصادی پایدار نخواهد ماند.

وی پیام اصلی خطبه را پیوند میان معنویت، وحدت و اقتدار ملی دانست و تأکید کرد: آینده متعلق به ملتی است که با ایمان، صبر و انسجام، مسیر پیشرفت را دنبال میکند.