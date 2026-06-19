به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته رامشیر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید خداوند متعال را شاکر باشیم که نعمت رهبری حکیم، بصیر، آگاه و دلسوز را به ملت ایران عطا کرده است؛ رهبری که در بزنگاههای حساس با درایت و شجاعت مسیر انقلاب و کشور را هدایت میکند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود درباره تفاهمنامه منعقدشده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا نکات مهمی را مطرح کردند که لازم است به صورت جامع و دقیق مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه رامشیر تصریح کرد: این تفاهمنامه نباید به صورت جزئی و تکهتکه مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه باید مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب از ابتدا تا انتها و کلیت مفاد آن در کنار یکدیگر دیده شود.
حجتالاسلام هاشمی ادامه داد: یکی از نکات مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب حسنظن به مسئولان است؛ ایشان تصریح کردند نسبت به مسئولان حسنظن دارند و این موضوع نشان میدهد افرادی که مسئولان را به خیانت یا بیتوجهی به منافع کشور متهم میکنند برخلاف این نگاه سخن میگویند.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین به تعهد رئیسجمهور برای صیانت از منافع ملی اشاره کردند و این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا اگر منافع ملی کشور در معرض خطر قرار گیرد، مسئولان موظف به تجدیدنظر در روندها و تصمیمات خواهند بود.
امام جمعه رامشیر گفت: رهبر معظم انقلاب نه این تفاهمنامه را به طور کامل تأیید و نه به طور کامل رد کردند بلکه حمایت خود را مشروط دانستند و این موضوع به معنای توجه به اصول اساسی کشور، منافع ملی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.
وی افزود: مذاکره به معنای تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و از موضع قدرت وارد این مسیر شده و اجازه زیادهخواهی به طرف مقابل نداده است.
حجتالاسلام هاشمی اظهار کرد: توان دفاعی کشور، حضور گسترده مردم در صحنه و اقتدار جمهوری اسلامی سبب شد طرف مقابل ناچار به پذیرش گفتوگو و امضای تفاهمنامه شود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ضمن اجازه به دولت برای پیگیری این مسیر تأکید کردند که هم ایشان و هم مردم به عنوان ناظران دقیق، روند اجرای تعهدات را رصد خواهند کرد.
امام جمعه رامشیر بیان کرد: پیام رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که تصمیمات اتخاذشده با آگاهی کامل از جزئیات موضوع و بر اساس حکمت، بصیرت و مصلحت کشور بوده است.
وی با اشاره به برخی کاستیهای موجود در تفاهمنامه بیان کرد: این سند در کنار نقاط قوت، دارای برخی نقاط ضعف نیز است که لازم است در فرصت پیشرو مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا منافع ملت ایران به بهترین شکل تأمین شود.
حجتالاسلام هاشمی تأکید کرد: نباید این تفاهمنامه به ابزاری برای اختلافافکنی و تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شود و سخنان رهبر معظم انقلاب در این زمینه فصلالخطاب است.
وی خواستار حفظ وحدت و انسجام ملی شد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی داخلی، نظارت هوشمندانه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستیم تا دشمنان نتوانند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.
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