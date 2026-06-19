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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

حمایت از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مشروط به حفظ منافع ملی است

حمایت از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مشروط به حفظ منافع ملی است

رامشیر - امام جمعه رامشیر گفت: حمایت از تفاهم‌نامه منعقدشده مشروط به حفظ منافع ملی، جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و پایبندی طرف مقابل به تعهدات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته رامشیر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید خداوند متعال را شاکر باشیم که نعمت رهبری حکیم، بصیر، آگاه و دلسوز را به ملت ایران عطا کرده است؛ رهبری که در بزنگاه‌های حساس با درایت و شجاعت مسیر انقلاب و کشور را هدایت می‌کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود درباره تفاهم‌نامه منعقدشده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا نکات مهمی را مطرح کردند که لازم است به صورت جامع و دقیق مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه رامشیر تصریح کرد: این تفاهم‌نامه نباید به صورت جزئی و تکه‌تکه مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه باید مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب از ابتدا تا انتها و کلیت مفاد آن در کنار یکدیگر دیده شود.

حجت‌الاسلام هاشمی ادامه داد: یکی از نکات مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب حسن‌ظن به مسئولان است؛ ایشان تصریح کردند نسبت به مسئولان حسن‌ظن دارند و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که مسئولان را به خیانت یا بی‌توجهی به منافع کشور متهم می‌کنند برخلاف این نگاه سخن می‌گویند.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین به تعهد رئیس‌جمهور برای صیانت از منافع ملی اشاره کردند و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اگر منافع ملی کشور در معرض خطر قرار گیرد، مسئولان موظف به تجدیدنظر در روندها و تصمیمات خواهند بود.

امام جمعه رامشیر گفت: رهبر معظم انقلاب نه این تفاهم‌نامه را به طور کامل تأیید و نه به طور کامل رد کردند بلکه حمایت خود را مشروط دانستند و این موضوع به معنای توجه به اصول اساسی کشور، منافع ملی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.

وی افزود: مذاکره به معنای تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و از موضع قدرت وارد این مسیر شده و اجازه زیاده‌خواهی به طرف مقابل نداده است.

حجت‌الاسلام هاشمی اظهار کرد: توان دفاعی کشور، حضور گسترده مردم در صحنه و اقتدار جمهوری اسلامی سبب شد طرف مقابل ناچار به پذیرش گفت‌وگو و امضای تفاهم‌نامه شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ضمن اجازه به دولت برای پیگیری این مسیر تأکید کردند که هم ایشان و هم مردم به عنوان ناظران دقیق، روند اجرای تعهدات را رصد خواهند کرد.

امام جمعه رامشیر بیان کرد: پیام رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که تصمیمات اتخاذشده با آگاهی کامل از جزئیات موضوع و بر اساس حکمت، بصیرت و مصلحت کشور بوده است.

وی با اشاره به برخی کاستی‌های موجود در تفاهم‌نامه بیان کرد: این سند در کنار نقاط قوت، دارای برخی نقاط ضعف نیز است که لازم است در فرصت پیش‌رو مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا منافع ملت ایران به بهترین شکل تأمین شود.

حجت‌الاسلام هاشمی تأکید کرد: نباید این تفاهم‌نامه به ابزاری برای اختلاف‌افکنی و تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شود و سخنان رهبر معظم انقلاب در این زمینه فصل‌الخطاب است.

وی خواستار حفظ وحدت و انسجام ملی شد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی داخلی، نظارت هوشمندانه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستیم تا دشمنان نتوانند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

کد مطلب 6864988

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