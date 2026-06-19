به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای امروز نماز جمعه ارومیه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه مطرحشده میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: پیام ایشان پیامی کوتاه اما بسیار پرمحتوا که با صراحت، صداقت، شجاعت، حکمت و واقعبینی صادر شد و در عین اختصار، نکات مهم و راهگشایی را در بر داشت.
امام جمعه ارومیه با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری بسیاری از ابهامات را برطرف کرد و معیار روشنی برای قضاوت و تحلیل در اختیار افکار عمومی قرار داد، افزود: حمایت و همراهی رهبر انقلاب با دولت قانونی و منتخب مردم، ریشه در مبانی انقلاب اسلامی و سیره امام خمینی(ره) دارد.
وی خاطرنشان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از عزت، استقلال و حقوق ملت ایران نشان میدهد که هیچگونه عقبنشینی در برابر خواستههای زیادهطلبانه طرف مقابل پذیرفته نیست و معیار اصلی در هر توافق یا تفاهمی، تأمین منافع ملی و حفظ اقتدار کشور خواهد بود.
حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: خداوند متعال را شاکریم که پس از فقدان امام راحل و شهدای بزرگ انقلاب، رهبری شجاع، حکیم، صریح و هوشمند را به این ملت عنایت کرده است؛ رهبری که با اشراف کامل بر مسائل کشور و تحولات منطقهای و بین المللی، تمامی موضوعات را با دقت زیر نظر دارد و در بزنگاههای حساس، مسیر صحیح را برای مردم و مسئولان تبیین میکند.
وی افزود: هرچه زمان میگذرد، ابعاد بیشتری از شخصیت برجسته رهبر معظم انقلاب برای جامعه آشکار میشود پیام ایشان نیز جلوهای از همین ویژگیها بود پیامی کوتاه اما بسیار پرمحتوا.
مسئولان نطام با نیت خیرخواهانه برای تامین منافع کشور گام برداشته اند
امام جمعه ارومیه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به بحثهای گسترده پیرامون تفاهمنامه اخیر اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام بهصراحت اعلام کردند که مسئولان نظام اسلامی با نیت خیرخواهانه، دلسوزی برای مردم و تلاش برای تامین منافع کشور در این مسیر گام برداشتهاند ممکن است در تشخیص برخی مسائل اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما اصل نیت و انگیزه خدمت به کشور و نظام اسلامی است.
وی افزود: موضع رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم نامه اخیر را باید در همین چارچوب تحلیل کرد ایشان با حفظ نگاه واقعبینانه و مبتنی بر تجربه نسبت به رفتار آمریکا، فرصت پیگیری راهکارهای مورد نظر دولت را فراهم کردهاند تا در صورت امکان، منافع کشور از این مسیر تأمین شود.
حجت الاسلام قریشی گفت: همراهی رهبر انقلاب با روند شکلگرفته، به معنای پذیرش بیقید و شرط تمامی نتایج آن نیست، بلکه این همراهی بر اساس تعهدات اعلامشده از سوی مسئولان و رعایت خطوط قرمز نظام صورت گرفته است از این رو، هرگونه ارزیابی از این تفاهم باید با توجه به شروط، الزامات و چارچوبهای تعیینشده انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از عزت، استقلال و حقوق ملت ایران نشان میدهد که هیچگونه عقبنشینی در برابر خواستههای زیادهطلبانه طرف مقابل پذیرفته نیست و معیار اصلی در هر توافق یا تفاهمی، تامین منافع ملی و حفظ اقتدار کشور خواهد بود.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به نتایج و پیامدهای تفاهمنامه اخیر اظهار کرد: بررسی کلی روند تحولات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است اصول، خطوط قرمز و مؤلفههای اصلی قدرت خود را حفظ کند و در برابر فشارها و مطالبات طرف مقابل ایستادگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه دشمن میخواست ایران را به عصر حجر برگرداند افزود: طرفهای مقابل طی سالهای گذشته اهداف و خواستههای متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کردهاند، اما در عمل نتوانستهاند به بسیاری از مطالبات راهبردی خود دست یابند تداوم ساختار نظام، حفظ اقتدار دفاعی کشور، استمرار فعالیتهای راهبردی و تداوم نقشآفرینی منطقهای ایران از جمله واقعیتهایی است که بیانگر ناکامی سیاستهای فشار و تهدید علیه ملت ایران است.
حجت الاسلام قریشی گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ دستاوردهای ملی و بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده برای تقویت منافع کشور است، جمهوری اسلامی ایران در این مسیر نشان داده که ضمن پایبندی به اصول خود، توانایی مدیریت چالشها و صیانت از حقوق ملت را داراست.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: حفظ همبستگی اجتماعی، تقویت وحدت ملی و حمایت از منافع کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر در مقطع کنونی است و تحقق این مهم میتواند زمینهساز عبور موفق کشور از چالشها و دستیابی به اهداف بلندمدت نظام اسلامی باشد.
قوه قضائیه پیشگام صیانت از حقوق مردم
وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یاران باوفایش، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی برای پاسداشت تلاشهای خالصانه خدمتگزاران عرصه عدالت و تکریم شخصیت برجسته شهید بهشتی است؛ شخصیتی اثرگذار که عمر خود را در مسیر استقرار عدالت، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد و سرانجام مظلومانه به شهادت رسید.
حجت الاسلام قریشی افزود: رسالت اصلی دستگاه قضایی، احقاق حقوق مردم، مقابله با ظلم و فساد و برقراری عدالت در جامعه است و از این منظر، اقدامات و فعالیتهای قوه قضائیه را میتوان مصداقی روشن از فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماعی و حکمرانی دانست.
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