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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

ترامپ: از سر ناچاری و استیصال با ایران مذاکره نکردیم!

ترامپ: از سر ناچاری و استیصال با ایران مذاکره نکردیم!

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی که به نظر می رسد در واکنش به بیانات اخیر مقام معظم رهبری باشد،‌ گفت که از سر ناچاری و استیصال پای میز مذاکره با ایران نرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین سخنان خود که به نظر می رسد در واکنش به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن باشد، مدعی شد: ما از روی ناچاری و استیصال با ایران مذاکره نکردیم، بلکه ایران بود که ناچار شد مذاکره کند.

ترامپ در ادامه پیامش در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» لفاظی علیه ایران را تکرار کرد و نوشت: جنگ، ایران را تضعیف کرده و دیگر نیروی هوایی، دریایی، تجهیزات پدافند هوایی یا رادار ندارد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین بر خلاف بندهای ذکر شده در تفاهم نامه پایان جنگ افزود: مسئله ایران تمام شد ما تا پایان مهلت ۶۰ روزه پیش می رویم و آنها هیچ پولی دریافت نخواهند کرد، حتی ۱۰ سنت.

ترامپ بار دیگر به مخالفان خود تاخت و نوشت: دموکرات‌ها می‌گویند که ایران در موقعیت بهتری نسبت به ۴ ماه پیش قرار دارد. بعضی ها چقدر می توانند نادان باشند.

کد مطلب 6865039

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