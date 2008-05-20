تاکید رئیس مجلس بر تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس هفتم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر نماینده بجنورد که خواهان رسیدگی به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در عمر باقی مانده مجلس هفتم بود، این موضوع را اعلام کرد .

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در جلسه علنی امروز در تذکری آیین نامه ای با اشاره به روند بررسی و تصویب لایحه جامع ایثارگران اظهار داشت : این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و به دلیل تایید نشدن در شورای نگهبان برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

وی افزود: در این لایحه 7 ایراد اعلام شد که مقرر شد این ایرادات با ارائه طرحی در مجلس، برطرف شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هم اکنون این طرح در مجلس آماده شده که رئیس مجلس اعلام کرد به لحاظ ابهام در بار مالی این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

ثروتی از رئیس مجلس خواست که این طرح هر چه زودتر و ترجیحا امروز در دستور کار مجلس قرار گیرد چرا که ایثارگران در انتظار تصویب این طرح هستند.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس هفتم به جز امروز دو جلسه دیگر نیز دارد بنده تاکید دارم که این مجلس "لایحه جامع ایثارگران" را به سرانجام برساند.