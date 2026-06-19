به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله توافق کرده اند که از ساعت ۴ عصر امروز به وقت محلی جنگ را متوقف کرده و وارد آتش‌بس شوند.

ادعای رویترز به نقل از این مقام آمریکایی در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان برخلاف توافقنامه اسلام آباد، از صبح امروز ادامه داشته است.

بلافاصله پس از انتشار این خبر رسانه ها گزارش دادند که شهرک کفرتبنیت در النبطیه هدف حمله هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفته است.

کانال ۱۳ عبری هم به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد: ما در حال حاضر در آتش‌بس هستیم و اگر حزب‌الله به ما حمله نکند، زمان جنگ از جانب ما نیست.

این مقام اسرائیلی افزود: نیروهای ما در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و ما در برابر تهدیدها آزادی عمل داریم.

کانال ۱۲ به نقل از یک مقام دیگر اسرائیلی اعلام کرد: آتش‌بس آغاز شده است و ما در منطقه امنیتی باقی خواهیم ماند. اگر مورد حمله قرار گیریم، پاسخ خواهیم داد.

ادعای آکسیوس: نتانیاهو با آتش بس در لبنان موافقت کرده است

نشریه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام کاخ سفید ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تمدید آتش‌بس در لبنان موافقت کرده است.

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» هم به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت: ما به آتش‌بس بازگشته‌ایم و دیگر حملات را آغاز نخواهیم کرد.

خبرگزاری آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اسرائیل و حزب‌الله پس از مذاکرات با اسرائیل و ایران، با میانجیگری آمریکا و قطر بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شد: ما با آتش بس موافقت کردیم و اگر حزب الله حمله نکند، ما هم حمله نخواهیم کرد.

این تحولات در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است: هر چیزی که مربوط به توافقات آتش‌بس باشد، به سران سیاسی بستگی دارد.

آتش بس در لبنان آغاز نشده، نقض شد

رژیم صهیونیستی در نخستین دقایق پس از اعلام آتش بس، حملات خود را به شهرک ها و روستاهای جنوب لبنان از سر گرفت.

خبرنگار الجزیره از حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

منطقه جبل الرفیع در اقلیم التفاح هم هدف حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفت.

رسانه های محلی از چهارمین حمله هوایی صهیونیست ها به حومه شهرک کفرتبنیت خبر داده اند.

شهرک النبطیه الفوقا هم هدف حمله هوایی قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی منطقه الریحان در شهرستان جزین را نیز هدف حمله هوایی قرار داد.