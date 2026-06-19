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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

آتش‌بس در جنوب لبنان، آغاز نشده نقض شد

آتش‌بس در جنوب لبنان، آغاز نشده نقض شد

رسانه‌ها از حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در نخستین لحظات پس از اعلام آتش‌بس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ رژیم صهیونیستی در نخستین دقایق پس از اعلام آتش بس، حملات خود را به شهرک ها و روستاهای جنوب لبنان از سر گرفت.

خبرنگار الجزیره از حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

منطقه جبل الرفیع در اقلیم التفاح هم هدف حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفت.

رسانه های محلی از چهارمین حمله هوایی صهیونیست ها به حومه شهرک کفرتبنیت خبر داده اند.

شهرک النبطیه الفوقا هم هدف حمله هوایی قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی منطقه الریحان در شهرستان جزین را نیز هدف حمله هوایی قرار داد.

کد مطلب 6865061

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