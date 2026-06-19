  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

ارتش: دست به ماشه آماده حراست از امنیت ملی درصورت بدعهدی دشمن هستیم

ارتش: دست به ماشه آماده حراست از امنیت ملی درصورت بدعهدی دشمن هستیم

ارتش درخصوص تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تاکید کرد: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی کل قوا، آماده‌ایم تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملی حراست کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا(مدظله العالی) در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام پیروزی خون بر شمشیر و اهتزاز پرچم عزت حسینی، بار دیگر ثمره مقاومت و صلابت ملت مبعوث شده ایران اسلامی در برابر یزیدیان زمان و جبهه‌ استکبار جهانی در جنگ تحمیلی اخیر متجلی شد.

ایستادگی جانانه‌ مردم ایران و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و دلسوزی دولت مردمی با تدابیر حکیمانه قائد شهید امت و هدایت رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا در میدان جنگ تحمیلی سوم، دشمن را ناگزیر به احترام به ملت بزرگ ایران ساخت تا مسیر آتش‌بس و تفاهم را در پیش گیرد.

با اتکا به قدرت لایزال الهی،فرهنگ عزت‌طلبی و ظلم‌ناپذیری این ملت سترگ و در پرتو فرماندهی مدبرانه‌ و آینده نگرانه فرماندهی معظم کل قوا، مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح و دیپلماسی متعهدانه مسئولان، حقوق حقه ملت بزرگ و نستوه ایران عزیز و جبهه مقاومت را پاس می داریم و ان‌شاءالله در سایه تقویت همدلی، اتحاد و انسجام ملی، _ به عنوان یکی از مهمترین ارکان موفقیت و پایداری _ شاهد سربلندی روزافزون ملت بزرگ، مقاوم و مقتدر ایران سربلند اسلامی و پیروزی‌ های آتی خواهیم بود.

فرزندان سرافراز ایران و فدائیان ملت در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی، دوشادوش یکدیگر و با هوشیاری تمام و چشمانی بیدار، دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، هر روز بر توان رزم خود خواهند افزود و آماده‌اند تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملت شریف ایران با نثار جان خود،حراست و صیانت کنند.

کد مطلب 6865080
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها