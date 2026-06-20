چرا سریال «کوری» عرضه نشد؟/ اعلام ملاحظات ۲ نهاد بیرونی به ساترا

عباس سیاح طاهری معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا درباره سریال «کوری» که قرار بود دیروز جمعه از پلتفرم فیلم نت عرضه شود اما هنوز این امکان را پیدا نکرده است به خبرنگار مهر بیان کرد: سریال «کوری» توقیف نشده است که بخواهد رفع توقیف شود.

وی اضافه کرد: این سریال مجوز تولید نداشته اما با همکاری ساترا بنا دارد مسیر دریافت مجوز را طی کند.

سیاح طاهری همچنین عنوان کرد: ۲ نهاد از بیرون ملاحظاتی نسبت به سریال داشتند که به ساترا منتقل شد و ساترا این ملاحظات را اعمال می کند.

سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده، تهیه‌کنندگی کاظم دانشی و نویسندگی امیر ابیلی قرار بود از جمعه ۲۹ خرداد هر هفته ۱۲ ظهر منتشر شود.

مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی، امیر نوروزی، محسن قصابیان، عباس جمشیدی، شهرام قائدی، پرویز فلاحی پور و … از بازیگران این سریال هستند.