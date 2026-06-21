تصویربرداری سریال «دو وجب و نیم» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «دو وجب و نیم» به نویسندگی رسول حقشناس و با کارگردانی نیما هاشمی و تهیهکنندگی مشترک نیما هاشمی و سعید کوهزاد با سپری کردن مرحله پیش تولید، مقابل دوربین حمید شکوهی مدیر فیلمبرداری این اثر رفت.
مهدی امینیخواه، نیما هاشمی، خشایار راد، شیوا خسرومهر، اسدالله یکتا، احمدایراندوست، نیما شمس و داریوش سلیمی بازیگرانی هستند که در این سریال پنج قسمتی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «روایتی کمدی از زندگی دو برادر که با نقشه پدربزرگ خود را از آسایشگاه بیرون میآورند تا صاحب ثروت او شوند اما از آنجایی که پدربزرگ حافظه خود را از دست داده است، با چالش جدی مواجه میشوند ...»
نیما هاشمی پیش از این کارگردانی فیلمهایی چون «آنجا کسی دیوانه نیست»، «دارچین تلخ» و «ویلای موروثی» و نمایشهایی چون «تولد جهنمی»، «میان پرده»، «باغ آلبالو»، «پزشک نازنین» را برعهده داشته است.
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