به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: خدمتگزاران دستگاه قضایی لرستان با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب، خود را سربازان عدالت همگام با مردم مبعوث شده می‌دانند.

وی با اشاره به حوادث و توطئه‌های دشمنان در سال گذشته، تصریح کرد: دستگاه قضایی لرستان به مردم قول داده بود که در برابر کسانی که علیه مقدسات، نظام و انقلاب اسلامی توطئه می‌کنند، با اشد مجازات برخورد کند و امروز اعلام می‌کنم که این وعده محقق شده است. با کسانی که در زمین دشمن بازی کردند، برخورد بازدارنده و قاطع صورت گرفت تا امنیت جامعه تضمین شود.

رسیدگی به ۳۸۵ هزار فقره پرونده قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با ارائه آمار دقیق از حجم فعالیت‌های قضایی، بیان داشت: در سال گذشته، مجموعاً ۳۸۵ هزار و ۵۴۱ فقره پرونده در شعب دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفت. باوجود حجم بالای پرونده‌ها، دادگستری لرستان موفق شد موجودی پرونده‌ها را ۲۶.۷ درصد کاهش دهد و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را نیز از ۷۶ روز به ۷۱ روز برساند.

حجت‌الاسلام شهواری در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در راستای سرعت‌بخشیدن به عدالت، ضریب دادرسی الکترونیک در استان به ۹۰ درصد رسیده است. همچنین ۹۰ درصد ارتباطات بین زندان‌ها و دادگستری به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و از طریق سیستم‌های دادرسی آنلاین و دادرسی‌های علنی برخط، سرعت و شفافیت در خدمت مراجعین قرار گرفته است.

افزایش ۳۵ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری، افزود: باتوجه‌به آسیب‌های اجتماعی زندان، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از ۱۱ درصد به قریب به ۳۵ درصد افزایش‌یافته است. همچنین در سال گذشته، ۷۰۱ نفر از محکومان به‌جای سپری‌کردن دوران محکومیت در زندان، با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده‌های خود حضور داشتند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در حوزه حفاظت از منابع ملی، بیان داشت: در سال گذشته، هزار و ۴۵ هکتار از اراضی ملی از تصرف غیرمجاز خارج و رفع تصرف شد. همچنین برای جلوگیری از تهدید امنیت غذایی مردم، از تغییر کاربری غیرمجاز ۸۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان جلوگیری به عمل آمد و در زمینه مدیریت تنش‌های آبی نیز اقدامات قضایی مؤثری صورت گرفت. همچنین ۱۶۰ حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و مسدود شد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به موفقیت‌های حوزه پیشگیری از جرم، گفت: با راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت و همکاری با سایر بخش‌ها، موفق شدیم آمار جرایم سرقت را در طی دو سال اخیر ۳۰ درصد کاهش دهیم. همچنین در کنار این اقدامات، شاهد کاهش ۸ درصدی در نرخ طلاق در سطح استان بودیم.

استفاده از ظرفیت ۴۷۸ وکیل معاضدتی

وی از ارائه مشاوره و معاضدت قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: سال گذشته به بیش از ۴۷ هزار نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۲۹ هزار نفر مشاوره و معاضدت قضایی ارائه شد. همچنین به ۴۷۸ نفر وکیل معاضدتی، ۲۸۴ نفر وکیل تسخیری معرفی شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان از اقدامات حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، خبر داد: طرح قاضی در مدرسه در ۱۶۵ مدرسه استان با همکاری ۸۵ قاضی برای دانش‌آموزان اجرا شد. همچنین در قالب طرح هر مسجد یک حقوق‌دان، ۱۱۲ حقوق‌دان در ۷۳ مسجد استان حضور یافتند تا مردم را با حقوق قانونی خود و نحوه تنظیم دادخواست آشنا کنند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اقدامات حمایتی، گفت: در سال گذشته، با راه‌اندازی دفاتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان در تمامی ۱۱ شهرستان استان، به ۹۵۰ نفر از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خدمات ارائه شد و ۱۷۵ دانش‌آموز نیز از حمایت و معاضدت حقوقی بهره‌مند شدند.

۲۰ پرونده قصاص منجر به سازش شد

وی گفت: با اقدامات صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر استان سال گذشته ۲۰ پرونده قصاص به سازش ختم شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: با اقدامات شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان ۵۶۴ پرونده به سازش ختم شد و ۴۳۳ زندانی آزاد شدند.

حجت‌الاسلام شهواری به ملاقات‌های مردمی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۶۸ هزار و ۱۸۵ ملاقات چهره‌به‌چهره با مردم برگزار و درخواست‌های هزار و ۴۰۰ نفر پیگیری و پاسخ داده شد، همچنین با تقویت فرهنگ‌سازش در شورای حل اختلاف، میزان صلح و سازش در استان از ۴۰ درصد به ۶۱ درصد افزایش‌یافته است که دستاوردی بزرگ در کاهش اختلافات اجتماعی است.