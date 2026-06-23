خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: محرم ، با طراوت خون شهیدان، از راه رسیده است تا یادآور شود که «کربلا» محدود به یک سرزمین و یک بازه زمانی نیست، بلکه امتداد هر روزهٔ خط مقاومت در برابر ظلم است. واقعه عاشورا، تابلوی تمامنمایی از شرف، ایثار و بندگیست که در آن، سیدالشهدا(ع) با نثار جان خویش، معیار حق و باطل را برای همیشه تاریخ ترسیم کرد. این ایام، جریانسازی عظیمی است برای زندهنگهداشتن حقیقت، عدالت و اسلام ناب محمدی و اشکی که بر مظلومیت اباعبدالله ریخته میشود، شروعی دوباره برای بیداری و پایداری است.
اما آنچه این حماسه را تا ابد زنده و جاری ساخته، پیوندی عاطفی و شعوری است که در قالب «اشک» متبلور میشود. اشک بر مصائب اباعبدالله، اعلام وفاداری به آرمانهایی است که آن حضرت برای آن قیام کرد.
در مکتب عاشورا، گریه کردن، زبان گویای دلهایی است که با یاد مظلومیتِ آلالله، از غفلت بیدار میشوند و با هر قطرهٔ آن، پیمان میبندند که اجازه ندهند پرچم دین بر زمین بماند.
به راستی که اگر این اشکها و مجالس عزاداری نبود، چه بسا نامی از کربلا نمیماند و پیام توحیدی آن در ورطه تاریخ به فراموشی سپرده میشد؛ پس عزاداری برای سالار شهیدان، فلسفهای عمیقتر از یک آیین سوگواری دارد؛ این آیین، همان جوشش خروشان چشمههای معرفت است که جریان حیات اسلام را در رگهای زمانه به حرکت درمیآورد و ثابت میکند که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» یک راهبرد ماندگار برای تمامی آزادگان عالم است.
امام جمعه پارسیان: نهضت عاشورا احیاگر ارزشهای انسانی و اسلامی است
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم الحرام، اظهار کرد: امام حسین علیهالسلام با نهضت عاشورای خود، احیای ارزشهای انسانی و اسلامی را رقم زد و بر این اساس، تمام بشریت اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مدیون آن حضرت و نهضت عاشورای ایشان هستند.
وی افزود: برپایی عزاداریهای محرم و صفر، بازخوانی سیره آن حضرت در زنده نگه داشتن ارزشهای انسانی است و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) همواره تأکید میفرمودند که این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
امام جمعه پارسیان با اشاره به تأثیر معنوی عزاداری بر سیدالشهدا علیهالسلام تصریح کرد: اشک بر آن حضرت، موجب آمرزش گناهان و نزدیک شدن بندگان به خداوند متعال میشود، تا جایی که علمای بزرگوار، عزاداری بر سیدالشهدا را به عنوان «افضل قُربات» یعنی با فضیلتترین عوامل تقرب به خداوند معرفی کردهاند.
حجتالاسلام اسماعیلنیا خاطرنشان کرد: بر اساس این دو دلیل، ملتهای مسلمان و آزاده هرگز دست از حسین(ع) و بزرگداشت محرم و صفر بر نخواهند داشت، همچنان که پیامبر اکرم(ص) ۱۴۰۰ سال پیش پیشبینی فرمودند که شهادت امام حسین(ع) آتشی در دلها میاندازد که هرگز سرد نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان اهل بیت(ع) که با ایجاد شبهه در فضای مجازی به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در مراسمات حسینی هستند، هر سال شاهد پرشورتر شدن مجالس حسینی در محرم و صفر هستند، گفت: امسال که ما عزادار دو امام شهید هستیم، هم در سوگ و ماتم سیدالشهدا علیهالسلام هستیم و هم در سوگ و ماتم امام شهید امت، قائل عظیمالشأن حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای.
امام جمعه پارسیان در پایان با اشاره به استقبال بینظیر مردم از شب اول محرم اظهار داشت: ملت ما از شب اول محرم به طور بینظیری، مجالس، محافل و هیئات مذهبی را با شور و شعور پر کردهاند و انشاءالله این محرم و صفر با این عزاداری پرحجم و کمنظیر، زمینه ریشهکنی استکبار و پیروزی نهایی امت اسلام و امت عاشورایی حسین(ع) را فراهم خواهد آورد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه پارسیان: نقش آفرینی زنان در عاشورا، جلوهای از استقامت و رسالتمداری دینی است
لیلا عزیزپوریان، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران پارسیان، با اشاره به نقش بیبدیل زنان در نهضت عاشورا گفت: حضرت زینب(س) و حضرت رباب(س) با اسارت و مصیبت، پیام کربلا را به تاریخ سپردند و حضور بانوان در عزاداریهای محرم، تداوم همان رسالت خطیر است که امروز نیز با بصیرت و شعور حسینی، مسیر احیای ارزشهای اسلامی را هموار میسازد.
لیلا عزیزپوریان، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران پارسیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام، طی سخنانی به تبیین جایگاه والای زنان در نهضت عاشورا پرداخت و اظهار داشت: واقعه کربلا فقط صحنهای از رشادت مردان نبود، بلکه بانوانی همچون حضرت زینب کبری(س) و حضرت رباب(س) با ایثار، صبر و هوشمندی خود، نقشآفرینی کردند که تا ابد در تاریخ بشریت ماندگار شد.
وی افزود: اگر پیام عاشورا به نسلها منتقل شده، مرهون خطابههای آتشین حضرت زینب(س) در کوفه و شام است؛ آن بانوی بزرگوار با افشای چهره ظالمان و تبیین اهداف قیام حسینی، ثابت کرد که زنان در سختترین شرایط هم میتوانند پرچمدار حق و حقیقت باشند و با کلام خود، تاریخ را دگرگون کنند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران پارسیان، با اشاره به صبر و استقامت حضرت رباب(س)، همسر وفادار اباعبدالله الحسین(ع)، خاطرنشان کرد: رباب(س) در کنار مصیبت از دست دادن فرزند خردسال خود، حضرت علیاصغر(ع)، چنان استقامتی از خود نشان داد که الگویی تمامنما از ایمان، توکل و همراهی در مسیر ولایت است. این بانوان بزرگوار با رفتار و گفتار خود، ثابت کردند که رسالت عاشورا فقط به مردان ختم نمیشود.
عزیزپوریان در ادامه با تأکید بر تداوم این رسالت در عصر حاضر تصریح کرد: امروز نیز زنان مؤمن و انقلابی ایران اسلامی، با حضور در مجالس عزاداری، هیئات مذهبی و محافل حسینی، همان مسیر حضرت زینب(س) را ادامه میدهند و با انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان، سهم بسزایی در زندهنگهداشتن نهضت حسینی دارند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش زنان در تمدنسازی اسلامی گفت: زن عاشورایی، زنی است که در عین رعایت حجاب و عفاف، با بصیرت، شجاعت و روشنگری، در صحنههای اجتماعی و فرهنگی حضور فعال دارد و همانند زینب کبری(س)، از کیان اسلام و ارزشهای انقلابی دفاع میکند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران پارسیان در پایان با گرامیداشت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، اظهار امیدواری کرد: با تأسی از بانوان کربلا، زنان جامعه اسلامی بتوانند در ترویج معارف حسینی، مقابله با شبهات دشمنان و تربیت نسل عاشورایی، گامهای مؤثری بردارند و انشاءالله که امروز نیز بانوان ما مایه افتخار و سربلندی اسلام عزیز باشند.
امام جمعه بندرخمیر: ماه محرم بهترین فرصت برای تزکیه نفس و خودسازی معنوی است
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، با اشاره به ابعاد تربیتی نهضت عاشورا گفت: ماه محرم و مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع)، فرصتی بینظیر برای تزکیه نفس، تهذیب اخلاق و نزدیکی به خداوند است و عزاداران حسینی باید از این ایام برای اصلاح درون و پالایش روح خویش بهرهگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ابعاد تربیتی و خودسازی این ایام، اظهار داشت: ماه محرم، فقط ماه ماتم و سوگواری نیست، بلکه فرصتی کمنظیر برای تزکیه نفس، تهذیب اخلاق و بازسازی رابطه بنده با خالق خویش است که هر عزاداری باید از این سرمایه عظیم معنوی بهره گیرد.
وی افزود: واقعه عاشورا یک مکتب انسانساز است و هر صحنه از کربلا، از اخلاص حضرت علیاکبر(ع) تا مناجات سیدالشهدا(ع) در ظهر عاشورا و صبر حضرت زینب(س) در اسارت، درس بزرگی برای خودشناسی، خداشناسی و مبارزه با هوای نفس است. این نهضت فقط یک رویداد تاریخی نیست، بلکه دورهای جامع برای تربیت انسانهایی متعهد، باایمان و مقاوم است.
امام جمعه بندرخمیر با بیان اینکه امام حسین(ع) در کربلا، انسانی کامل را به جهان معرفی کرد، تصریح کرد: وقتی ما برای اباعبدالله(ع) اشک میریزیم و در مجالس عزاداری شرکت میکنیم، اگر این محافل در وجود ما تغییری ایجاد نکرده و ما را به انسان بهتر، مهربانتر، متقیتر و خداترستر تبدیل نکند، در حقیقت از هدف اصلی این مجالس دور ماندهایم.
حجتالاسلام صالحی خاطرنشان کرد: پیام عاشورا، فقط گریستن بر مصائب نیست، بلکه گریهای است که انسان را به تفکر، بیداری و بازنگری در اعمال و رفتار خویش دعوت میکند. اینکه امام سجاد(ع) در شبهای عاشورا به جای گریه بر خود، بر گناهان خویش اشک میریختند، درس بزرگی است که باید عزاداران حسینی از آن الهام بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به بیانات امامین انقلاب درباره تحول فردی در ماه محرم گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مجالس حسینی باید منجر به رشد معنوی، تقوای فردی و اجتماعی و خروج از غفلتها شود. محرم، ماه تغییر مسیر زندگی است و انسان عاشورایی باید بتواند با بهرهگیری از این ایام، توشهای برای باقی ایام سال خود بردارد.
امام جمعه بندرخمیر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش هیئات و مداحان در ترویج معارف تربیتی عاشورا پرداخت و افزود: مداحان و سخنرانان محافل حسینی رسالت سنگینی در تبیین اخلاقیات و خودسازی دارند و نباید مجالس عزاداری فقط به مرثیهخوانی و سینهزنی خلاصه شود؛ بلکه باید با تبیین درست از مکتب عاشورا، مخاطبان را به تفکر، تعقل و تحول فردی و اجتماعی دعوت کنند.
حجتالاسلام صالحی در پایان با تأکید بر نقش تزکیهگرانه عزاداریها، اظهار امیدواری کرد: ماه محرم برای همگان، ماه خودشناسی، انس با قرآن، پالایش روح و تقویت اراده برای پیمودن مسیر اهل بیت(ع) باشد و از این فرصت الهی برای نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند و پاکسازی درون از آلودگیهای اخلاقی و دنیوی بهرهگیری کامل را داشته باشیم تا انشاءالله که در زمره عزاداران حقیقی سیدالشهدا(ع) قرار گیریم که با اشک و ماتم، روح خود را جلا داده و راه کمال را میپیمایند.
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