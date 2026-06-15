محرم مکتب ایستادگی برابر ظلم است؛ ادامه راه شهیدان با تبعیت از ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا صادقی واعظ عصر دوشنبه در مراسم عزاداری تعریض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: حادثه عاشورا تنها مصیبتی برای شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) نیست، بلکه اندوهی عظیم برای همه اهل اسلام و حتی تمامی عالم هستی به شمار می‌رود.



وی با اشاره به فرازی از زیارت عاشورا افزود: عظمت مصیبت سیدالشهدا (ع) به اندازه‌ای است که نه تنها اهل زمین، بلکه اهل آسمان نیز در سوگ آن حضرت عزادار هستند و روایات متعددی بر این حقیقت تأکید دارند.



این سخنران مذهبی با بیان اینکه اشک بر سیدالشهدا (ع) سابقه‌ای به قدمت تاریخ آفرینش دارد ادامه داد: بر اساس روایات، از همان آغاز خلقت و در ماجرای حضرت آدم (ع)، نام مبارک امام حسین (ع) با اندوهی عمیق و اشک همراه بوده و این حقیقت نشان‌دهنده جایگاه ویژه آن حضرت در نظام آفرینش است.



صادقی واعظ تصریح کرد: محبت امام حسین (ع) سرمایه‌ای الهی است که خداوند در دل مؤمنان قرار داده و این نعمت بزرگ، انسان را به خیر فراوان و سعادت حقیقی رهنمون می‌سازد.



تمام انبیا در مصیبت سیدالشهدا (ع) سوگوار بودند



وی با اشاره به روایات مربوط به جایگاه نهضت عاشورا در میان پیامبران الهی گفت: طبق فرمایش امام صادق (ع)، هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه به سرزمین کربلا وارد شد و نسبت به مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار تأثر و اندوه کرد.



سخنران حرم مطهر حضرت معصومه (س) افزود: تاریخ انبیا و اولیای الهی نشان می‌دهد که واقعه عاشورا حادثه‌ای محدود به یک مقطع زمانی نیست، بلکه حقیقتی جاری در طول تاریخ بشریت است که دل‌های آزادگان عالم را متأثر ساخته است.



وی با اشاره به اهمیت برپایی مجالس عزاداری اظهار کرد: در سیره ائمه اطهار (ع) همواره بر زنده نگه داشتن یاد و نام سیدالشهدا (ع) تأکید شده و هرگاه شاعران و مرثیه‌سرایان در محضر امامان معصوم (ع) اشعاری در رثای آن حضرت قرائت می‌کردند، مجالس عزا برپا می‌شد و اشک بر مصیبت کربلا جاری می‌گشت.



صادقی واعظ با نقل روایتی از امام صادق (ع) بیان کرد: ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع) موجب حضور فرشتگان الهی در مجالس عزاداری می‌شود و خداوند برای اشک و سوگواری خالصانه بر آن حضرت پاداشی عظیم و آمرزش گناهان را مقرر فرموده است.



محرم ماه اندوه اهل بیت (ع) است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام موسی کاظم (ع) گفت: در روایات آمده است که با فرا رسیدن ماه محرم، آثار حزن و اندوه در سیمای آن حضرت آشکار می‌شد و تا روز عاشورا این غم به اوج خود می‌رسید.



این واعظ مذهبی افزود: ماه محرم یادآور بزرگ‌ترین حماسه تاریخ اسلام است و شیعیان در این ماه با تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، مسیر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی را دنبال می‌کنند.



وی با تأکید بر اهمیت پیوند دائمی با امام زمان (عج) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشورا آن است که انسان در هیچ لحظه‌ای از زندگی خود را بی‌نیاز از حجت الهی نداند و همواره در مسیر اطاعت و تبعیت از ولی خدا حرکت کند.



صادقی واعظ خاطرنشان کرد: تفاوت یاران سیدالشهدا (ع) با دیگران در واقعه کربلا، اطاعت خالصانه آنان از امام زمان خویش بود و همین تبعیت بی‌چون و چرا آنان را به عالی‌ترین مراتب سعادت و فوز عظیم رساند.



درس عاشورا ایستادگی در برابر ظلم است



وی با اشاره به پیام‌های ماندگار نهضت حسینی گفت: کربلا به بشریت آموخت که عزت مؤمن هرگز نباید در برابر زور و ستم خدشه‌دار شود و انسان مؤمن حتی در دشوارترین شرایط نیز زیر بار ظلم و ذلت نمی‌رود.



این سخنران مذهبی افزود: شعار ماندگار «هیهات منا الذله» عصاره نهضت عاشورا است و این پیام در طول تاریخ الهام‌بخش ملت‌ها و آزادگان جهان بوده است.



وی ادامه داد: ملت ایران نیز در مقاطع مختلف با الهام از همین فرهنگ ایثار و مقاومت، مسیر استقلال و عزت را برگزیده و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.



صادقی واعظ با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: خون شهیدان همواره موجب پویایی و استمرار حرکت حق‌طلبانه ملت‌ها بوده و فرهنگ شهادت برگرفته از مکتب عاشورا، جامعه اسلامی را در مسیر آرمان‌های الهی استوار نگه داشته است.



راه ولایت تا ظهور ادامه دارد



وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از ولایت گفت: استمرار راه امام حسین (ع) در گرو پایبندی به ارزش‌های دینی، حفظ روحیه مقاومت و حرکت در مسیر ولایت است.

سخنران حرم مطهر حضرت معصومه (س) افزود: جامعه اسلامی با تکیه بر آموزه‌های عاشورا و با حفظ انسجام و بصیرت، مسیر خود را تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه خواهد داد.



وی تصریح کرد: عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی زنده و جریان‌ساز است که پیام آن در همه عصرها و نسل‌ها جاری خواهد بود و انسان‌ها را به سوی عزت، آزادی و بندگی خداوند رهنمون می‌سازد.