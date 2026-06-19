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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴

انگلیس اظهارات وزیر صهیونیست را نفرت‌انگیز خواند

انگلیس اظهارات وزیر صهیونیست را نفرت‌انگیز خواند

وزیر خارجه انگلیس به اظهارات جنجالی مقامات و وزیران رژیم صهیونیستی درباره لنبان واکنش نشان داد و آن را نفرت‌انگیز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کوپر در حساب شخصی خود نوشت: به آتش کشیدن تمام لبنان، یک بیانیه وحشتناک و نفرت‌انگیز از یک وزیر (رژیم) اسرائیل است که به درستی توسط دولت انگلیس تحریم شده است.

گفتنی است بعد از کشته شدن چهار نظامی صهیونیست در عملیات حزب الله و نیز فشار به تل‌آویو برای توقف حملات در لبنان، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم، اسموتریچ، وزیر دارایی و چند تن از مقامات صهیونیست خواستار نابودی کامل لبنان و آتش زدن این کشور شدند.

بن گویر پیشتر در حمله به فعلان ناوگان جهانی صمود برای شکست حصر غزه، به این فعالان حمله‌ور شده، توهین کرده و حتی دستور تعرض به آن‌ها داده بود که در لیست سیاه تحریم‌های برخی از کشورهای اروپا قرار گرفت.

کد مطلب 6865260

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