ونس: منافع آمریکا و اسرائیل همیشه همسو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کلش ریپورت،‌ معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: عده‌ای می‌گویند منافع آمریکا همیشه با منافع اسرائیل همسو است. اما این حرف اصلأ درست نیست و من این موضوع را هر روز در گفتگوها به وضوح می‌بینم.

جی دی ونس در ادامه افزود: رئیس‌جمهور ترامپ در این مورد بسیار شفاف بوده است. او اختلاف‌نظرهایی با نتانیاهو درباره‌ی نحوه‌ی دقیق پایان جنگ با ایران دارد. من همواره از تصمیم ترامپ برای پایان دادن به توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده‌ام و اغلب با استدلالی مواجه می‌شوم که می‌گوید: «اسرائیل فکر نمی‌کند این کار خوب است، پس بد است.» واکنش من این است: نظرات اسرائیل اهمیت دارند، اما در اصل مستقل هستند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر فکر می‌کنم برخی هم هستند که می‌گویند منافع اسرائیل هرگز با منافع امریکا همسو نیست، که به نظر من این هم درست نیست. به اعتقاد من واقعیت این است که آن‌ها شرکای خوبی هستند. درست همان‌طور که انگلیس یا فرانسه شرکای خوبی برای ما هستند. اما این لزوما به این معنا نیست که ما همیشه منافع همسویی خواهیم داشت.

معاون ترامپ ادامه داد: فکر می کنم گاهی حامیان اسرائیل در آمریکا مرتکب دو اشتباه اساسی می شوند. اشتباه اول، تفکیک نکردن منافع آمریکا و اسرائیل است چراکه منافع دو کشور همیشه یکسان نیست. اشتباه دوم، تلفیق و یکسان دانستن انتقاد از یک دولت خاص با تنفر از یهودیان و یهودستیزی است.

ونس همچنین گفت: اسرائیل، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، سعی در تأثیرگذاری بر سیاست‌های آمریکا دارد. من این را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌شده می‌دانم. اما رهبران آمریکایی باید بسیار محتاط باشند که وقتی کاری را دنبال می‌کنند، این کار را در بهترین منافع آمریکا انجام دهند، نه در منافع هیچ کشور دیگری.