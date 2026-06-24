آزادی ۱۰ نفر از فعالان ناوگان صمود بازداشت شده در لیبی

یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یکی از فعالان ترکیه‌ای عضو ناوگان صمود که با هدف شکستن محاصره غزه فعالیت می‌کند، از آزادی و بازگشت اعضای این کاروان امدادی پس از یک ماه بازداشت در شرق لیبی خبر داد.

بنا به گفته وی، چهار نفر از حاضران در این کاروان امدادی به فرودگاه بین‌المللی قرطاج در تونس بازگشتند و شش نفر دیگر از آن‌ها نیز ساعاتی پیش وارد فرودگاه استانبول شدند.

این فعالان به مدت یک ماه توسط نیروهای وابسته به «خلیفه حفتر» در شرق لیبی بازداشت شده بودند.

این فعال ترکیه‌ای با تاکید بر ادامه تلاش برای رفع محاصره غزه ابراز داشت: راه ما هنوز به پایان نرسیده است و ناوگان دیگری در پیش داریم. ظلم اسرائیل و صهیونیسم هر اندازه که باشد، دیری نخواهد پایید و به پایان خواهد رسید.