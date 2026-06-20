پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای توسعه ابریشم در لاهیجان

علیرضا سبک‌سیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت از اشتغال و توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش در بخش نوغانداری، اظهار کرد: نهاده‌های مورد نیاز این صنعت میان مددجویان توزیع شده است.

وی با اشاره به همکاری این نهاد با جهاد کشاورزی و اداره نوغانداری، اظهار داشت: در سال جاری، تعداد ۳۰۰ جعبه تخم نوغان، ۱۰۰ بسته پودر پافسول و ۲ هزار اصله نهال توت به صورت رایگان بین مددجویان نوغانکار تحت حمایت این نهاد اهداء و توزیع شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لاهیجان این اقدامات را در راستای حمایت از تولید، توسعه صنعت نوغانداری و ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش این نهاد دانست.

پرداخت تسهیلات برای بهسازی زیرساخت‌ها

سبک‌سیر در ادامه از پرداخت تسهیلات برای بهسازی زیرساخت‌های پرورش نوغان خبر داد و گفت: در همین راستا، مبلغ یکصد میلیون تومان تسهیلات به منظور بازسازی و تجهیز تلنبار پرورش نوغان به مددجویان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات گامی مؤثر در راستای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است.

لاهیجان؛ پایتخت ابریشم ایران

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لاهیجان در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی این شهر در صنعت ابریشم، تصریح کرد: شهر لاهیجان از دیرباز به عنوان پایتخت ابریشم معروف بوده و این نهاد توجه ویژه‌ای به حمایت از مشاغل بومی و سنتی منطقه به ویژه نوغانداری دارد تا علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مددجویان و ایجاد اشتغال، به رشد صنعت ابریشم کمک شود.