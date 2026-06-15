حمایت ۷۰۰ میلیون تومانی کمیته امداد شفت از نوغانداری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قربانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی مددجویان، اظهار کرد: این نهاد با هدف افزایش درآمد خانوارهای تحت حمایت و ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از صنعت نوغان را در دستور کار قرار داده است.

توزیع ۱۸ هزار اصله نهال توت رایگان بین مددجویان

وی افزود: از اسفندماه سال گذشته ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و مشاوره‌های انگیزشی برای مددجویان، تعداد ۱۸ هزار اصله نهال توت به صورت رایگان بین خانوارهای تحت پوشش توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان شفت ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری با همکاری جهاد کشاورزی و اداره نوغانداری شهرستان، هزار و ۸۰۰ جعبه تخم نوغان به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار گرفت تا زمینه تولید و افزایش درآمد آنان فراهم شود.

خرید تضمینی پیله تر ابریشم برای اطمینان خاطر تولیدکنندگان

قربانی با اشاره به مرحله حمایتی جدید گفت: در روزهای اخیر نیز با حمایت مدیرکل کمیته امداد استان و موافقت رئیس کمیته امداد کشور، خرید تضمینی پیله‌تر ابریشم از نوغانداران شهرستان در حال انجام است که نقش مهمی در ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر تولیدکنندگان دارد.

وی مجموع ارزش ریالی این حمایت‌ها را حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و تصریح کرد: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای خانواده‌های تحت پوشش، به احیای یکی از ظرفیت‌های بومی و میراث ارزشمند شهرستان شفت کمک می‌کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شفت در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این حمایت‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی، صنعت نوغان در شهرستان بیش از پیش رونق یابد.