به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت نوغانداری به عنوان یکی از مشاغل مکمل، کمهزینه و زودبازده در بخش کشاورزی، هر ساله با مشارکت نوغانداران و حمایتهای دولتی در استان همدان اجرا میشود.
وی افزود: فرآیند پرورش کرم ابریشم در استان همدان حدود ۶۰ روز به طول میانجامد و از اوایل خردادماه همزمان با رشد برگ درختان توت اصلاحشده آغاز میشود و در این مدت نوغانداران با تغذیه کرمها از برگ درخت توت اقدام به تولید پیله تَر ابریشم میکنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به نیاز اندک این صنعت به نهادههای جانبی گفت: مهمترین نیاز نوغانداران، جعبه تخم نوغان و برگ درخت توت است که با همکاری مرکز توسعه نوغانداری کشور، بهصورت یارانهای و با قیمت حمایتی در اختیار متقاضیان و بهرهبرداران قرار میگیرد.
وی همچنین از توسعه نهالستانهای توت اصلاحشده در سطح استان خبر داد و بیان کرد: هم اکنون این نهالستانها در سطح ۳.۸ هکتار با ظرفیت هفت هزار و ۸۰۰ اصله نهال ایجاد شدند تا بخشی از زیرساختهای مورد نیاز توسعه نوغانداری در استان را تامین کنند.
پورطلوعی با بیان اینکه نوغانداری به دلیل هزینه اولیه پایین و سازگاری بالا با محیطهای روستایی و خانگی یکی از مناسبترین مشاغل جانبی برای خانوارها بهویژه بانوان خانهدار است، تصریح کرد: علاقهمندان به ورود به این صنعت میتوانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه، درخواست خود را برای دریافت نهال توت اصلاحشده ثبت کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: پس از ایجاد زیرساختهای لازم از جمله احداث نهالستان، کارشناسان این سازمان متناسب با فضای در اختیار و امکانات متقاضیان، نسبت به تخصیص و تحویل جعبههای تخم نوغان اقدام خواهند کرد.
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