توانمندسازی مددجویان گیلانی با مشارکت در توسعه صنعت نوغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان گسترش اجرای طرح نوغانداری توسط مددجویان در استان، گفت: این طرح به منظور ترغیب مددجویان معزز جهت مشارکت در حمایت از صنعت نوغان، افزایش درآمد برای خانوارهای تحت پوشش، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی آنان اجرا می شود.

جلالی پور، با اشاره به توزیع تعداد بیش از ۴۰ هزار نهال اصلاح شده توت در سال زراعی جاری به صورت رایگان بین مددجویان داوطلب پرورش کرم ابریشم، اضافه کرد: برگزاری کلاس های مشاوره ای و انگیزشی، دوره های آموزشی فنی و توسعه پرورش کرم ابریشم و خرید مستقیم و تضمینی از کشاورزان به منظور قطع واسطه گری، از دیگر اقداماتی است که در این زمینه صورت می پذیرد.

وی، با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرورش کرم ابریشم به مددجویان از دیگر اقدامات کمیته امداد است، گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرورش کرم ابریشم از محل اعتبارات بانکی، اشتغال روستایی و اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای مددجویان فعال در زمینه نوغانداری اعطا می شود.

مدیر کل کمیته امداد گیلان تصریح کرد: تمامی مراحل خرید تضمینی پیله تر ابریشم از مددجویان، استفاده از قابلیت ها و پتانسیل های صنایع تبدیلی داخل استان به منظور تبدیل پیله تر به پیله خشک، استفاده از صنایع تکمیلی استانی به منظور تبدیل پیله خشک به نخ و تحویل نخ ابریشم به مددجویانی که در عرصه تولید فرش ابریشم فعال هستند با نظارت و حمایت کمیته امداد انجام می شود.

جلالی پور، حمایت از ترویج مشاغل و صنایع بومی استان را یکی از رسالت های کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی عنوان کرد و افزود: خدمات مشاوره ای، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و اجرای طرح توسط این عزیزان با نظارت ۳ تا ۵ ساله جهت پایداری طرح از جمله حمایت های کمیته امداد در این بخش است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۶ هزار نهال توت اصلاح شده و ۴ هزار و ۵۵۰ جعبه تخم نوغان در بین مددجویان توزیع گردید، ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۱۱۰ تُن پیله تر ابریشم توسط هزار و ۳۲۳ مددجوی کمیته امداد استان به ارزش ۵۵ میلیارد تومان تولید شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: طی سال جاری با همکاری سازمان نوغانداری کشور در تلاش هستیم ظرفیت توزیع تخم نوغان را نسبت به سال گذشته افزایش داده و براساس نیازسنجی صورت گرفته و ارزیابی توان تولیدی خانوارها و ظرفیت مناطق مختلف، پیش بینی می شود بیش از ۵ هزار جعبه تخم نوغان بین مددجویان توزیع شود.