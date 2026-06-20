بیانیه قدردانی و تبعیت وزارت دفاع از پیام مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیانیه ای صادر و تاکید کرد: رمز موفقیت های مستمر جمهوری اسلامی ایران، تبعیت محض از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و همچنین هوشیاری و اهتمام جهادی همه ارکان نظام نسبت به روندهای آتی تا کسب اطمینان تحقق اهداف و منافع ملی می باشد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم؛

با عرض ارادت و تحیت به پیشگاه امام عصر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تسلیت و تعزیت ایام سوگواری شهیدان کربلا و حضرت سیدالشهدا (ع).

امام شهید انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودند، پیروزی از آن اسلام است و جبهه کفر با همه وسعت، زرق و برق و همه توپ و تشری که می‌زنند، در مقابل امت اسلامی و جبهه اسلامی مجبور به عقب نشینی هستند.

با الهام از روح بلند آن قائد شهید، وضعیت کنونی صحنه شکست دشمنان در مقابل نبرد حماسی، استقامت، بصیرت و ولایت پذیری ملت عزیز و شهید پرور ایران اسلامی است.

پیام صریح، قاطع، واقع بینانه، هوشمندانه، حکیمانه و راهگشای اخیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (دامت ظله) درباره یادداشت تفاهم اسلام آباد، بیانگر آن است که این رویداد، نه پایان راه، بلکه سرآغاز یک مسیر مشروط برای استیفای حقوق ملت ایران در مقابل دشمنان جنایتکار و غیرقابل اعتماد است.

پیام تکلیف آور رهبر عزیزمان قطعا برای ملت مبعوث شده امید آفرین و برای دشمنان مستأصل هشدار دهنده می‌باشد و علاوه بر اینکه اعتماد تعهد آور به مسئولین اجرایی کشور را تاکید دارد، ضرورت حفظ انسجام و اتحاد ملی و البته اهتمام حضور مطالبه گرانه را ایجاب می‌کند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن قدردانی از پیام راهبردی و تکلیف آور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، همگام با سایر ارکان لشکری و کشوری آمادگی کامل خود را برای کمک به تحقق تدابیر و فرامین شفاف فرمانده معظم کل قوا در راستای پاسداری از حقوق ملت ایران اعلام داشته و تاکید می‌نماید بدون توجه به روندهای سیاسی، تقویت آمادگی‌ها و ارتقای توانمندی‌های نظامی را با قدرت دنبال می‌کند.

در پایان تاکید می‌گردد، رمز موفقیت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران، تبعیت محض از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و همچنین هوشیاری و اهتمام جهادی همه ارکان نظام نسبت به روندهای آتی تا کسب اطمینان تحقق اهداف و منافع ملی می‌باشد.»