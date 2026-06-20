مطالبه مردم پاسخ به نقض آتش بس توسط اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید ولوی جمعه شب در صد و یازدهمین شب اجتماع مردم بیرجند در میدان مادر بعد از قرائت نماز استغاثه اظهار کرد: تطبیق علائم ظهور گاهی سخت است و از درون آنها نمی توانیم وظیفه خود را تشخیص دهیم.

وی با بیان اینکه اما انجام این کار از طریق قوائد مربوط به ظهور مانند مبعوث شدن مردم این کار عملی می شود، گفت: ظهور امام زمان(عج) وابسته به میزان حضور مردم در میدان است و کلید فرج در بعثت مردم هست و همه مردم جهان مضطرانه باید ظهور آن حضرت را خواستار شوند.

حجت الاسلام ولوی گفت: قائده ظهور امام زمان(عح) این است که باید با حضور گسترده مردم همراه شود تا ظهور به امر خداوند محقق شود.

وی در ادامه در خصوص پیام مقام معظم رهبری در زمینه امضا تفاهم نامه با آمریکا اظهار کرد: باید رفتار ما رو به آینده باشد و نباید در این باره با همدیگر درگیر شویم چون خواست دشمن از بین بردن وحدت و انسجام به وجود آمده در بین مردم است.

‌استاد حوزه علمیه تاکید کرد: مقام معظم رهبری وظیفه ما را مشخص کرده و آن این است که باید مطالبه خود را در میدان های حماسی به خوبی بیان کنیم.

ولوی تاکید کرد:مطالبه مردم ما این است که بر اساس بند اول این تفاهم نامه در همه جبهه مقاومت باید آتش بس شود لذا خواستار پاسخ متناسب به جنایات اسرائیل در لبنان را بعد از ۸۴بار نقض آتش بس خواستاریم.