ترافیک سنگین در جاده هراز و محورهای منتهی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محور هراز مسیر شمال به جنوب و در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد و تردد خودروها با کندی همراه است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه-تهران نیز حدفاصل نسیم‌شهر تا بهمن‌آباد شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنین در محور شهریار-تهران در برخی مقاطع، بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.

جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و با صبر و حوصله در مسیرهای پرتردد تردد کنند.