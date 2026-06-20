جمع آوری ۲۶۸ نفر از اتباع بیگانه و ۱۳۶ سارق در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۳۶ نفر سارق، ۷۱ نفر معتاد متجاهر، ۲۶۸ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۳ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح تعداد ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۸۰ دستگاه خودرو، ۲۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.