اعتراف مرد جوان به قتل همسرش در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره فوت مشکوک یک زن جوان در یکی از محلات شهر یزد کارآگاهان و تیم بررسی صحنه قتل با هماهنگی قضایی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس و نظریه پزشکی، نشان داد مقتول که یک زن ۲۰ ساله است به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، قاتل را که همسر مقتول بود شناسایی و دستگیر کردند.

نگهبان بیان کرد: قاتل ۲۴ ساله که در ابتدا مدعی شده بود خانمش از پله منزل سقوط کرده در تحقیقات تخصصی، به قتل همسرش به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل دادسرا شد.