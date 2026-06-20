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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

اعتراف مرد جوان به قتل همسرش در یزد

اعتراف مرد جوان به قتل همسرش در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از اعتراف و دستگیری مرد ۲۴ ساله به قتل همسر ۲۰ ساله خود به علت اختلاف خانوادگی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره فوت مشکوک یک زن جوان در یکی از محلات شهر یزد کارآگاهان و تیم بررسی صحنه قتل با هماهنگی قضایی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس و نظریه پزشکی، نشان داد مقتول که یک زن ۲۰ ساله است به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، قاتل را که همسر مقتول بود شناسایی و دستگیر کردند.

نگهبان بیان کرد: قاتل ۲۴ ساله که در ابتدا مدعی شده بود خانمش از پله منزل سقوط کرده در تحقیقات تخصصی، به قتل همسرش به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل دادسرا شد.

کد مطلب 6865402

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