کشف محموله ۲۰۰ میلیاردی سوخت قاچاق در یزد؛ ۱۷ عامل قاچاق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، پس از یک هفته کار اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت قاچاقچیان سوخت، موفق به شناسایی ۱۳ دستگاه تریلی تانکردار شدند که اقدام به حمل غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در یک عملیات هماهنگ، این تریلی‌ها را در محورهای مواصلاتی استان یزد متوقف کردند که در بازرسی‌های دقیق صورت‌گرفته، ۲۲۰ هزار کیلوگرم گاز مایع و ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

سردار نگهبان با اشاره به دستگیری عوامل این شبکه قاچاق تصریح کرد: در این عملیات، ۱۷ متهم که در زمینه بارگیری و انتقال سوخت قاچاق از مرکز به شهرهای جنوبی و شرقی کشور فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ارزش ریالی این محموله‌های مکشوفه را بنا بر اعلام کارشناسان، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: تمامی سوخت‌های مکشوفه جهت سیر مراحل اداری تحویل شرکت نفت استان یزد شد.

وی تأکید کرد: پلیس استان یزد با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، اجازه هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی را به قاچاقچیان سوخت و کالا نخواهد داد و با مخلان امنیت اقتصادی قاطعانه برخورد می‌کند.