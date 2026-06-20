عامل تیراندازی مرگبار در اسدآباد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار اظهار کرد: در پی وقوع حادثه تیراندازی در شهرستان اسدآباد که منجر به جان باختن ۲ نفر و مجروح شدن ۲ تن دیگر شده بود، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: با صدور دستورات قاطع قضایی و انجام اقدامات شبانهروزی و تخصصی ماموران پلیس آگاهی و یگانهای پیشگیری انتظامی شهرستان اسدآباد، هویت متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.
دادستان اسدآباد تصریح کرد: با تلاشهای مستمر و هماهنگیهای صورتگرفته، متهم در یکی از شهرستانهای اطراف پایتخت از سوی ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد؛ فرد مذکور پس از دستگیری و تکمیل مراحل اولیه، برای سیر مراحل قانونی به شهرستان اسدآباد منتقل و تحویل دادستانی شد.
کاویار ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده با دقت، سرعت و در چارچوب موازین قانونی در جریان است.
وی در پایان از تلاشها و اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان، ماموران پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس امنیت و تمامی عوامل دخیل در شناسایی و دستگیری متهم تقدیر کرد و افزود: اقدامات سریع و هماهنگ دستگاههای مسئول نقش بسزایی در بازداشت متهم و حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایفا کرد.
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