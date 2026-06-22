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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

کشف ۱۵۶ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در مهریز

کشف ۱۵۶ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در مهریز

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۱۱۵ قلم لوازم یدکی قاچاق مربوط به کولر درجا و یخچال خودروهای سنگین به ارزش ۱۵۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان مهریز با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش لوازم یدکی قاچاق خودروهای سنگین، مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران، مکان دقیق نگهداری این کالاها را در یک مغازه در جاده اصلی مهریز شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در بازرسی انجام شده ۱۱۵ قلم لوازم یدکی قاچاق مربوط به کولر درجا و یخچال خودروهای سنگین کشف که کارشناسان ارزش آن را ۱۵۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص یک متهم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6867577

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