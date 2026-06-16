  1. استانها
  2. یزد
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

زمین‌خواری ۲۰۰ میلیارد ریالی در یزد کشف شد

زمین‌خواری ۲۰۰ میلیارد ریالی در یزد کشف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری فردی خبر داد که با تصرف غیرقانونی هزار متر مربع از اراضی دولتی در شهر یزد، اقدام به زمین‌خواری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط فردی در شهر یزد، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضایی، متهم را که اقدام به تصرف هزار متر مربع از اراضی دولتی کرده بود، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با اقدام مأموران، ملک متعلق به دولت که کارشناسان ارزش آن را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

نگهبان در پایان افزود: شهروندان پیش از خرید ملک، حتماً اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند و هرگونه موارد مرتبط با زمین‌خواری و تصرف اراضی را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6861692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها