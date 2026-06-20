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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

پرداخت ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

پرداخت ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

مدیرعامل بیمه سلامت ایران، از پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد در بخش‌های درمانی، دارویی و بیمه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد این سازمان، از پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز درمانی، دارویی و بیمه‌ای در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به پرداخت‌های انجام‌شده در بخش دولتی دانشگاهی اظهار کرد: مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی از محل سهم سازمان به صورت علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و به مبلغ ۸.۲ همت پرداخت شده است. همچنین مطالبات این بخش تا بخشی از تیرماه سال ۱۴۰۴ به صورت قطعی تسویه شده و پرداخت‌های علی‌الحساب نیز برای فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام شده است.

ناصحی در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات بخش غیردولتی دانشگاهی افزود: مطالبات داروخانه‌ها به مبلغ ۲.۵ همت، بیمارستان‌ها به مبلغ ۱.۴ همت و سایر مؤسسات طرف قرارداد به مبلغ ۱.۴ همت به صورت علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

به گفته وی، در مجموع، پرداختی سازمان در این بخش حدود ۶ همت بوده است.وی ادامه داد: مطالبات داروخانه‌ها تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ پرداخت و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات بیمارستان‌های غیردولتی دانشگاهی تا خردادماه سال ۱۴۰۴ و مطالبات سایر مؤسسات طرف قرارداد تا تیرماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به این مراکز اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مراکز دیالیز گفت: مطالبات این مراکز تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات مطب پزشکان تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ تسویه و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز پرداخت شده است.

وی درباره حوزه خسارت متفرقه اظهار داشت: در این بخش، پرداختی به مبلغ ۰.۶ همت انجام شده که در نتیجه آن و مطالبات این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه و همچنین علی الحساب فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز پرداخت شده است.ناصحی در ادامه به پرداخت‌های حوزه سطح یک روستاییان اشاره کرد و گفت: در بخش پرسنلی، پرداختی به مبلغ ۲.۳ همت به صورت علی‌الحساب برای فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام شده و در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز ۰.۳ همت پرداخت شده است. در مجموع، پرداختی سازمان در سطح یک روستاییان حدود ۲.۷ همت بوده است.

وی افزود: در حوزه پرسنلی سطح یک روستاییان، پرداخت قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد سه‌ماهه چهارم این سال انجام شده است. همچنین مطالبات کانکس‌های دارویی تا اسفندماه ۱۴۰۴ تسویه شده و در بخش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره نظام ارجاع بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز گفت: پرداختی سازمان در این بخش به مبلغ ۰.۱ همت انجام شده است. همچنین پرداخت قطعی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات تا آذرماه همان سال نیز صورت گرفته است.

ناصحی در پایان با اشاره به برنامه پزشک خانواده شهری در استان‌های فارس و مازندران و شهرستان‌های پایلوت اظهار کرد: حدود ۰.۱ همت در این بخش پرداخت شده است. همچنین پرداخت قطعی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات سه‌ماهه دوم تا چهارم این سال انجام شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز به مراکز مربوطه پرداخت شده است.

کد مطلب 6865415
محدثه رمضانعلی

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