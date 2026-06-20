پرداخت ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد این سازمان، از پرداخت بیش از ۱۷.۵ همت از مطالبات مراکز درمانی، دارویی و بیمه‌ای در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به پرداخت‌های انجام‌شده در بخش دولتی دانشگاهی اظهار کرد: مطالبات مراکز دولتی دانشگاهی از محل سهم سازمان به صورت علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و به مبلغ ۸.۲ همت پرداخت شده است. همچنین مطالبات این بخش تا بخشی از تیرماه سال ۱۴۰۴ به صورت قطعی تسویه شده و پرداخت‌های علی‌الحساب نیز برای فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام شده است.

ناصحی در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات بخش غیردولتی دانشگاهی افزود: مطالبات داروخانه‌ها به مبلغ ۲.۵ همت، بیمارستان‌ها به مبلغ ۱.۴ همت و سایر مؤسسات طرف قرارداد به مبلغ ۱.۴ همت به صورت علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

به گفته وی، در مجموع، پرداختی سازمان در این بخش حدود ۶ همت بوده است.وی ادامه داد: مطالبات داروخانه‌ها تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ پرداخت و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات بیمارستان‌های غیردولتی دانشگاهی تا خردادماه سال ۱۴۰۴ و مطالبات سایر مؤسسات طرف قرارداد تا تیرماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به این مراکز اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مراکز دیالیز گفت: مطالبات این مراکز تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز واریز شده است. همچنین مطالبات مطب پزشکان تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ تسویه و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز پرداخت شده است.

وی درباره حوزه خسارت متفرقه اظهار داشت: در این بخش، پرداختی به مبلغ ۰.۶ همت انجام شده که در نتیجه آن و مطالبات این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه و همچنین علی الحساب فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز پرداخت شده است.ناصحی در ادامه به پرداخت‌های حوزه سطح یک روستاییان اشاره کرد و گفت: در بخش پرسنلی، پرداختی به مبلغ ۲.۳ همت به صورت علی‌الحساب برای فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام شده و در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز ۰.۳ همت پرداخت شده است. در مجموع، پرداختی سازمان در سطح یک روستاییان حدود ۲.۷ همت بوده است.

وی افزود: در حوزه پرسنلی سطح یک روستاییان، پرداخت قطعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد سه‌ماهه چهارم این سال انجام شده است. همچنین مطالبات کانکس‌های دارویی تا اسفندماه ۱۴۰۴ تسویه شده و در بخش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره نظام ارجاع بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز گفت: پرداختی سازمان در این بخش به مبلغ ۰.۱ همت انجام شده است. همچنین پرداخت قطعی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات تا آذرماه همان سال نیز صورت گرفته است.

ناصحی در پایان با اشاره به برنامه پزشک خانواده شهری در استان‌های فارس و مازندران و شهرستان‌های پایلوت اظهار کرد: حدود ۰.۱ همت در این بخش پرداخت شده است. همچنین پرداخت قطعی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۸۰ درصد مطالبات سه‌ماهه دوم تا چهارم این سال انجام شده و علی‌الحساب فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نیز به مراکز مربوطه پرداخت شده است.