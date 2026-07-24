به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از بیمه مرکزی، براساس ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، آمار عملکرد بازار بیمه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ منتشر شد. بیمه مرکزی در این گزارش، علاوه بر چکیده آمار و گزارش تحلیلی، جدول عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه‌ای و نیز جدول شاخص‌ها شامل ارزش بیمه‌نامه، سرانه مبلغ، تعداد خسارت پرداختی و جدول افت قیمت را نیز منتشر کرده است. بر اساس این آمار، مبلغ حق‌بیمه تولیدی بازار بیمه در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ حدود ۳۷۲.۳ همت و مبلغ خسارت پرداختی ۱۷۶.۷ همت بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۲۴.۵ درصد و ۱۴۴.۶ درصد رشد داشته‌اند.

رشد حق‌بیمه تولیدی در بیمه‌های زندگی

در این گزارش آمده است که حق‌بیمه تولیدی رشته‌های غیرزندگی ۲۷۲ همت و حق‌بیمه تولیدی رشته زندگی ۱۰۰.۳ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب رشد ۸۷.۵ درصدی و ۳۸۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین سهم بیمه‌های زندگی از حق‌بیمه تولیدی بازار از ۱۲.۶ درصد در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۲۶.۹ درصد در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ موضوعی که به کاهش ۱۴.۴ درصدی سهم رشته‌های بیمه غیرزندگی منجر شده است.

بیمه مرکزی همچنین اعلام کرده است که دلیل اصلی رشد بالای حق‌بیمه رشته‌های باربری و آتش‌سوزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، پوشش جنگ این بیمه‌نامه‌ها بوده است.

در ادامه گزارش آمده است که سه رشته درمان، زندگی و شخص ثالث-مازاد به ترتیب با سهم‌های ۴۵.۴، ۲۶.۹ و ۱۳ درصد، در مجموع حدود ۸۵.۳ درصد از کل پرتفوی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

خسارت پرداختی بیمه‌های زندگی جهش ۵۷۱.۷ درصدی داشت

در بخش خسارت پرداختی نیز، مبلغ خسارت پرداختی رشته‌های غیرزندگی ۱۰۵.۲ همت و مبلغ خسارت پرداختی رشته زندگی ۷۱.۵ همت اعلام شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب رشد ۷۰.۸ درصدی و ۵۷۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم بیمه‌های زندگی از خسارت پرداختی بازار نیز از ۱۴.۷ درصد در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۵ درصد در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که این موضوع کاهش ۲۵.۷ درصدی سهم رشته‌های بیمه غیرزندگی را رقم زده است.

بر اساس این گزارش، رشته‌های بیمه زندگی، درمان و شخص ثالث-مازاد از خسارت پرداختی بازار به ترتیب ۴۰.۵، ۳۱.۶ و ۱۶.۲ درصد سهم داشته‌اند و در مجموع حدود ۸۸.۲ درصد از کل خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

بیمه مرکزی: توسعه بیمه‌های زندگی در دستور کار است

در گزارش یادشده، با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در جهان، تصریح شده است که در همه کشورها، ضریب نفوذ بالای صنعت بیمه تا حد زیادی تحت تأثیر تنوع محصولات در رشته زندگی است.

بر همین اساس، بیمه مرکزی اعلام کرده است که یکی از برنامه‌های عملیاتی برای افزایش سهم بیمه‌های زندگی، پیشنهاد و اخذ مجوز برای محصولات جدید بیمه‌ای است؛ اقدامی که در راستای وظایف ذاتی این نهاد در تعمیم و هدایت امر بیمه، حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جدید و توسعه فرهنگ بیمه دنبال می‌شود.

حق‌بیمه زندگی ۱۰۵.۲ درصد رشد کرد

در ادامه این گزارش آمده است که حق‌بیمه تولیدی رشته زندگی در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ برابر با ۳۴ همت بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵.۲ درصد رشد داشته است. سهم این رشته از حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه نیز ۱۱.۱ درصد اعلام شده است.

همچنین خسارت پرداختی رشته زندگی در همین بازه زمانی ۱۵.۲ همت و سهم آن از خسارت پرداختی بازار حدود ۱۲.۶ درصد بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

سهم بالای بخش غیردولتی در بازار بیمه

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سهم بخش غیردولتی از حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۸۸.۱ درصد و ۸۴.۹ درصد بوده است.

نسبت خسارت بازار به ۴۷.۵ درصد رسید

بر اساس این آمار، نسبت خسارت بازار با ۳.۹ واحد افزایش به حدود ۴۷.۵ درصد رسیده است. بیمه مرکزی در توضیح این شاخص تأکید کرده که در محاسبه نسبت خسارت، مبالغ ذخایر خسارت‌های معوق و ذخایر حق‌بیمه، همچنین کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری-عمومی شرکت‌های بیمه لحاظ نمی‌شود؛ از این رو، نسبت خسارت از ضریب خسارت کمتر است.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، پنج رشته زندگی با ۷۱.۲ درصد، بدنه اتومبیل با ۶۵ درصد، شخص ثالث و مازاد با ۵۹.۱ درصد، حوادث راننده با ۵۶.۸ درصد و هواپیما با ۴۷.۹ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از میانگین بازار بیمه داشته‌اند.

۱۹.۳ میلیون بیمه‌نامه صادر شد

براساس این گزارش، در مدت مورد بررسی حدود ۱۹.۳ میلیون فقره بیمه‌نامه صادر و ۲۵.۱ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۷.۵ درصد و ۶.۱ درصد رشد داشته‌اند.

در این میان، رشته‌های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده هرکدام با سهم ۳۴.۸ درصدی، بیشترین سهم را در تعداد بیمه‌نامه‌های صادره داشته‌اند، اما به دلیل رشد محدود حدود ۶.۵ درصدی، رشد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره بازار بیمه نیز در همین حدود ۷.۵ درصد باقی مانده است.

در پایان این گزارش نیز آمده است که رشد ۶.۱ درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه، در اصل ناشی از رشد ۷۷.۵ درصدی این تعداد در رشته زندگی بوده است؛ رشته‌ای که سهمی عمده و معادل ۵.۸ درصد از تعداد موارد خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.