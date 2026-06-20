به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید علیزاده مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ابلاغیهای به معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوبات جدید مربوط به اعزام دانشجویان دکتری به فرصتهای تحقیقاتی خارج از کشور را اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه، کمیته منتخب شورای مرکزی بورس در جلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصمیمات جدیدی را در خصوص دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصتهای تحقیقاتی خارج از کشور اتخاذ کرده است.
مطابق این مصوبات، احکام فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای دانشجویان مقطع دکتری صرفاً برای مدت ۶ ماه صادر خواهد شد و پرداخت مقرری نیز تنها برای همین مدت امکانپذیر است. همچنین اقامت بیش از مدت تعیینشده در حکم، مشمول دریافت کمکهزینه اضافی نخواهد بود.
بر اساس بند دیگری از این مصوبه، از دانشجویانی که از تسهیلات فرصت تحقیقاتی ۶ ماهه خارج از کشور بهرهمند میشوند، سند تعهدی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اخذ خواهد شد.
سازمان امور دانشجویان همچنین اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قابل توجه هزینههای ریالی مورد نیاز برای تأمین مخارج فرصتهای تحقیقاتی خارج از کشور، پرداخت هزینههای همراهان دانشجویان تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نخواهد بود.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، با اشاره به محدودیتهای موجود در فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاههای خارجی و برخی مشکلات در ارائه خدمات آموزشی، به منظور حمایت از دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ و سالهای پیش از آن، یک نیمسال تحصیلی (معادل ۶ ماه) مهلت اضافی برای ثبت درخواست و آغاز دوره فرصت تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات شامل دانشجویانی میشود که دارای مرخصی بدون احتساب سنوات هستند. سازمان امور دانشجویان از دانشگاهها خواسته است ضمن اطلاعرسانی مناسب به دانشجویان مشمول، اقدامات لازم را مطابق مقررات اجرایی کنند.
نظر شما