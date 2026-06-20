حسینی طایفه: اصلاح مرزهای مناطق حفاظت شده فومن و شفت در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسینی طایفه صبح شنبه در نشست با بازرس کل استان، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس و برخی مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری فومن با بیان اینکه بحث اصلاح مرزهای مناطق حفاظت شده از قبل از سال جدید آغاز شده است، اظهار کرد: جلسات متعددی در این زمینه با استاندار و معاونشان برگزار و نقشه های اولیه نیز آماده شد.

وی افزود: متأسفانه به مدت سه ماه به دلیل محدودیت های دسترسی به نقشه های مبتنی بر زمین (گوگل ارت)، کار با کندی مواجه بود، اما اخیراً با رفع این مشکل، جلسات تخصصی برگزار شده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان با بیان اینکه اصلاح و تدقیق مرز مناطق حفاظت شده فومن و شفت با روستاها در دستور کار است، گفت: با اصلاح مرزها کمترین تأثیر بر زندگی و توسعه روستاییان وارد خواهد شد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته با اداره کل منابع طبیعی برای جابجایی اراضی، تصریح کرد: مقرر شده پس از اصلاحات، به همان میزان زمین در موقعیت دیگری جایگزین شود و توافقات اولیه در این زمینه حاصل شده است.

حسینی طایفه ادامه داد: تنها مسئله باقیمانده، اخذ مجوزهای لازم از سازمان مرکزی منابع طبیعی است تا بتوانیم پرونده را برای طرح در شورای عالی ارسال کنیم.

وی در خصوص روستاهای واقع در مناطق حفاظت شده، تصریح کرد: با هوشمندی فرماندار فومن، دو هفته پیش یکی از روستاهای واقع در این مناطق بدون هیچ مشکلی تصویب شد و بر اساس شرایط زمینی، مرزها اصلاح خواهد شد.

حسینی طایفه افزود: تاکنون سابقه نداشته که کار روستایی در منطقه حفاظت شده به دلیل مسئله محیط زیست متوقف بماند و ما به دنبال حل این تعارضات هستیم.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به وجود اختلاف بین مصوبه و نقشه های قدیمی در منطقه حفاظت شده به مساحت ۳۹ هزار هکتار، گفت: در زمان تهیه نقشه ها، اشکالاتی پیش آمده که نیاز به رفع دارد. بر این اساس، قرار شده مناطقی که با جوامع روستایی تعارض دارند، از محدوده خارج شوند تا کمترین تأثیر بر زندگی و معیشت مردم وارد شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان جایگزینی اراضی، اظهار کرد: بحث جایگزینی بر اساس دو حوزه آبخیز موجود در منطقه انجام خواهد شد. نقشه فعلی مطابق با حوزه های آبخیز نیست، اما مصوبه بر اساس اصول فنی نیاز به اصلاح دارد و به همین دلیل، بازگشت برای اخذ مصوبه نهایی از سازمان مرکزی و شورای عالی ضروری است.

حسینی طایفه با اشاره به زمان بندی انجام این کار، تأکید کرد: اگر جلسات استانی به همین روال پیش برود، ظرف مدت یک ماه میتوانیم این موضوع را در استان نهایی کنیم.

وی گفت: همچنین بخش فنی کار در محیط زیست تقریباً به اتمام رسیده و جلسات با منابع طبیعی نیز برگزار شده و مرزها مشخص شده است؛ تنها بخش اداری باقی مانده که امیدواریم با همکاری دستگاه ها هرچه سریعتر به نتیجه برسد.