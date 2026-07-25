به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان آستارا، از مجموعه‌ای از مناطق تحت مدیریت این اداره بازدید کرد و بر ضرورت ساماندهی فوری سایت دفن زباله داداش‌آباد و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی آن تأکید کرد.

حسینی طایفه در جریان بازدید از سایت دفن زباله داداش آباد آستارا که با همراهی شهردار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا و معاونان عمرانی و خدمات شهری شهرداری انجام شد با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بهسازی این محل، بر ضرورت تسریع در روند ساماندهی سایت، احداث سلول‌های مجزا برای پسماندهای عفونی و بیمارستانی، اجرای منظم عملیات خاکپوشانی و ضدعفونی، جمع‌آوری و تصفیه شیرابه و ارتقای شیوه‌های مدیریت پسماند تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان جذب اعتبارات ملی و استانی برای توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند را ضروری دانست و افزود: با توجه به قرار گرفتن این سایت در محدوده پناهگاه حیات‌وحش لوندویل، کاهش اثرات زیست‌محیطی آن باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و شهرداری آستارا و سایر متولیان با هماهنگی و هم‌افزایی، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی در ادامه سفر خود از منطقه حفاظت‌شده لوندویل، مناطق ساحلی و پاسگاه‌های محیط‌بانی شهرستان بازدید کرد و با محیط‌بانان به گفت‌وگو پرداخت.

حسینی طایفه با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان، نقش آنان را در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان ارزشمند توصیف کرد و بر حفظ روحیه همدلی، انسجام و تعامل میان کارکنان در مسیر تحقق اهداف سازمانی تأکید نمود.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مجموعه کارکنان و محیط‌بانان آستارا، خواستار استمرار تلاش‌های جهادی، مسئولانه و هماهنگ در حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و ارتقای شاخص‌های محیط زیستی شهرستان شد.