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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

حسینی طایفه: سایت دفن زباله داداش‌آباد نیازمند ساماندهی فوری است

حسینی طایفه: سایت دفن زباله داداش‌آباد نیازمند ساماندهی فوری است

آستارا- مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بر ضرورت ساماندهی فوری، مدیریت اصولی پسماند و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی این سایت دفن زباله داداش آباد آستارا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان آستارا، از مجموعه‌ای از مناطق تحت مدیریت این اداره بازدید کرد و بر ضرورت ساماندهی فوری سایت دفن زباله داداش‌آباد و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی آن تأکید کرد.

حسینی طایفه در جریان بازدید از سایت دفن زباله داداش آباد آستارا که با همراهی شهردار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا و معاونان عمرانی و خدمات شهری شهرداری انجام شد با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بهسازی این محل، بر ضرورت تسریع در روند ساماندهی سایت، احداث سلول‌های مجزا برای پسماندهای عفونی و بیمارستانی، اجرای منظم عملیات خاکپوشانی و ضدعفونی، جمع‌آوری و تصفیه شیرابه و ارتقای شیوه‌های مدیریت پسماند تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان جذب اعتبارات ملی و استانی برای توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند را ضروری دانست و افزود: با توجه به قرار گرفتن این سایت در محدوده پناهگاه حیات‌وحش لوندویل، کاهش اثرات زیست‌محیطی آن باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و شهرداری آستارا و سایر متولیان با هماهنگی و هم‌افزایی، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی در ادامه سفر خود از منطقه حفاظت‌شده لوندویل، مناطق ساحلی و پاسگاه‌های محیط‌بانی شهرستان بازدید کرد و با محیط‌بانان به گفت‌وگو پرداخت.

حسینی طایفه با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان، نقش آنان را در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان ارزشمند توصیف کرد و بر حفظ روحیه همدلی، انسجام و تعامل میان کارکنان در مسیر تحقق اهداف سازمانی تأکید نمود.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مجموعه کارکنان و محیط‌بانان آستارا، خواستار استمرار تلاش‌های جهادی، مسئولانه و هماهنگ در حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و ارتقای شاخص‌های محیط زیستی شهرستان شد.

کد مطلب 6898339

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