خرید گندم در نکا از ۵۰۰۰ گذشت

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان، تا کنون ۵ هزار و ۴۰۰ تن محصول از گندمکاران نکایی تحویل گرفته شده است.

وی با اشاره به استقبال مطلوب کشاورزان از روند خرید امسال، تصریح کرد: در حال حاضر چهار مرکز خرید تضمینی در سطح شهرستان نکا فعال است و اداره غله و مدیریت جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای دریافت محصول کشاورزان را دارند.

پناهی با تأکید بر کیفیت مناسب گندم های خریداری شده، افزود: تمامی محصولات تحویلی از کیفیت مطلوب برخوردار هستند و روند خرید به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد. کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز تعیین‌شده، نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، در اولویت کاری این مدیریت قرار دارد.