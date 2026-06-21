خرید ۷۶۰ هزار تن گندم در گلستان؛ تأمین آرد و نان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر، در ششمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان با قدردانی از کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: روند برداشت، تحویل و خرید تضمینی گندم در گلستان مطلوب است و تاکنون حدود ۷۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: همکاری مطلوب کشاورزان، مراکز خرید، شبکه حمل‌ونقل و تعاون روستایی موجب شده عملیات برداشت، انتقال و ذخیره‌سازی محصول بدون اختلال و با سرعت مناسب ادامه یابد.

کیان‌مهر با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از این فرآیند گفت: اداره‌کل غله، راهداری، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی کامل، جمع‌آوری و انتقال گندم از مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق دوردست، را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی به رقم هدف‌گذاری‌شده نزدیک شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت نان به‌عنوان کالایی راهبردی، اظهار کرد: شرکت‌های حمل آرد موظف هستند هرگونه مشکل احتمالی در فرآیند توزیع را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند و در صورت نیاز از ظرفیت سایر شرکت‌های حمل نیز برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین آرد استفاده خواهد شد.

وی همچنین از بهبود وضعیت بازار نان در استان خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذشده در کارگروه، بخش قابل توجهی از نابسامانی‌ها از جمله عرضه نان با قیمت‌های نامتعارف کنترل شده و در حال حاضر تأمین آرد و عرضه نان در شرایط مطلوب قرار دارد.

کیان‌مهر بر استمرار نظارت بر زنجیره گندم، آرد و نان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول با هدف حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مردم، نظارت مستمر بر فرآیند خرید گندم، توزیع آرد و عرضه نان را ادامه خواهند داد.