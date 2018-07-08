خرید ۷۴ هزار تن گندم در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سالجاری، تاکنون ۷۴ هزار و ۴۹۹ تن گندم به ارزش ۹۸۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال از کشاورزان گندمکار استان مازندران خریداری شد.

وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده تاکنون ۴۰۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان مازندران از طریق سامانه جامع خرید تضمینی بانک عامل پرداخت گردید.

جعفری گفت: با این میزان پرداختی تاکنون ۴۱ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شد و مابقی آن به مبلغ ۵۸۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال در صف انتظار پرداخت قرار گرفته است و بیشترین آمار خرید تضمینی گندم مربوط به شهرستانهای بهشهر با ۳۱ درصد، گلوگاه با ۱۹ درصد و نکا با ۱۸ درصد تحویل این محصول به مراکز خرید است.

جعفری تاکید کرد: گندمکارانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نکردند هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت غله افزود: در سالجاری خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده اند انجام نخواهد شد.