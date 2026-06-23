به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه شنبه در دیدار با هیئترئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای شاهرود و میامی در محل دفتر خود، ضمن استماع مسائل و مشکلات فعالان این بخش، بیان کرد: پیگیری مطالبات کشاورزان و رفع موانع تولید در حوزه کشاورزی مورد تأکید است.
وی افزود: کشاورزان منطقه با قطعی برق چاههای آب در برخی مناطق مواجه شدند به نحوی ک این میزان حدود پنج ساعت در شبانهروز رسیده است.
عضو خانه ملت اظهار داشت: این محدودیتها در فصل زراعی و شرایط کمآبی، خسارات قابل توجهی را به بخش تولید وارد میکند لذا تأمین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی از خواسته های آن ها است.
عجم این دیدار با اشاره به ظرفیتهای استان سمنان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر یادآور شد: استان سمنان از ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه تولید انرژی خورشیدی برخوردار است و توسعه این بخش میتواند نقش مؤثری در جبران ناترازی انرژی و کاهش محدودیتهای اعمال شده در بخش کشاورزی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تأمین برق پایدار برای چاههای کشاورزی از مطالبات به حق بهرهبرداران این بخش است، افزود: با توجه به تولید قابل توجه انرژی خورشیدی در استان سمنان، انتظار میرود مدیریت بهتری در توزیع انرژی صورت گیرد تا خسارت کمتری به بخش کشاورزی وارد شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان در زمینه تأمین نهادههای مورد نیاز و کنترل قیمت کودهای کشاورزی تأکید کرد و افزود: مسائل و مطالبات مطرح شده از سوی بهره برداران بخش کشاورزی از طریق دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
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