به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام حریق یک منزل مسکونی ۲ طبقه در محله نایب‌احمد، تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

براساس این گزارش، کانون اصلی آتش‌سوزی محیط آشپزخانه این واحد مسکونی بود که شعله‌های آن به‌سرعت در حال گسترش بود. اگرچه با حضور به‌موقع آتش‌نشانان از سرایت مستقیم آتش به طبقه دوم جلوگیری شد، اما انتشار گسترده دود غلیظ در تمامی طبقات، شرایط را برای ساکنان این ساختمان بحرانی کرده بود.

تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در یک عملیات همزمان «جست‌وجو، نجات و مهار حریق»، موفق شدند ضمن کنترل شعله‌های آتش، خانواده ساکن در طبقه دوم را که در میان دود غلیظ گرفتار شده بودند، شناسایی و به محل امن منتقل کنند.

همچنین در این حادثه، مالک منزل که دچار سوختگی شده بود از سوی نیروهای امدادی به عوامل اورژانس تحویل و برای سیر مراحل درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شد.

کارشناسان آتش‌نشانی پس از بررسی‌های اولیه علت این حادثه را اشتعال باک یک دستگاه موتورسیکلت در محیط آشپزخانه اعلام کردند که منجر به سرایت سریع شعله‌ها به فضای منزل شده است.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان ضمن تقدیر از سرعت عمل و هوشمندی نیروهای عملیاتی در این حادثه، بار دیگر بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در منازل تاکید کرد و از شهروندان خواست از نگهداری بنزین، مواد اشتعال‌زا و وسایل نقلیه موتوری در محیط‌های بسته و داخل واحدهای مسکونی جداً خودداری کنند.