حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۹ هواشناسی استان تهران، از روز جمعه ۲۹ خرداد تا دوشنبه اول تیرماه، ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان به‌ویژه نیمه جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت میانگین دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت که این شرایط موجب افزایش محسوس دمای احساسی، رشد تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی گیاهان و جانوران خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تصریح کرد: افزایش مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و آب، تشدید اثر اشعه فرابنفش خورشید و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و مراتع از دیگر پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

وی به شهروندان توصیه کرد: سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و از انجام فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز پرهیز شود.

خورشیدی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف آب و برق، استفاده از پوشش مناسب و روشن برای محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و برنامه‌ریزی مناسب برای آبیاری مزارع و باغات تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از این هشدار با اشاره به فعالیت سامانه افزایش وزش باد در استان تهران گفت: از اواخر وقت چهارشنبه ۲۷ خرداد تا یکشنبه ۳۱ خرداد، وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه جنوبی و غربی استان و ارتفاعات بالادست پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه جوی است و شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.