به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور گفت: بامداد پنجشنبه ۲۸ خردادماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در بلوار آفرینش، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۸ سازمان آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی نیسان به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده، پس از واژگونی دچار حریق شده است. در این حادثه راننده و پنج سرنشین دیگر که در قسمت بار خودرو حضور داشتند، مصدوم شدند.
رئیس آتش نشانی شیراز افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن مهار کامل آتشسوزی و ایمنسازی محیط حادثه از طریق قطع جریان برق خودرو و رفع نشت بنزین، عملیات امدادرسانی را انجام دادند.
عیدی پور گفت: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه، برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
رئیس آتش نشانی شیراز تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.
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