به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو در حاشیه اجلاس وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای، از دیدار دوجانبه با وزیر انرژی روسیه خبر داد

به گفته وی، در این دیدار طرف روسی اعلام کرد که متخصصان این کشور برای تسریع در احداث فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی ایران به‌زودی با سرعت بیشتری در ایران مستقر خواهند شد تا روند اجرای پروژه ادامه پیدا کند.

رجبی‌مشهدی همچنین به گفت‌وگوها درباره اتصال الکتریکی ایران و روسیه از مسیر آذربایجان اشاره کرد و گفت طرف روسی با این طرح موافقت کرده و قرار شد مباحث فنی و نحوه همکاری سه کشور در این زمینه در ادامه پیگیری شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: در حوزه انتقال گاز نیز، با توجه به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های گازی وارد شده، طرف روسی آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرد و مقرر شد نیازمندی‌های ایران به‌صورت رسمی در این حوزه و سایر بخش‌های مرتبط برای طرف روسی ارسال شود تا همکاری‌ها به نتایج عملی برسد.