به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و سرگئی تیسیلیوف وزیر انرژی فدراسیون روسیه ظهر امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه 1405 در دیداری مشترک، ضمن بررسی روند اجرای نقشه راه همکاریهای برقی دو کشور، بر توسعه همکاریها در حوزه اتصال شبکههای برق، انتقال فناوری، صادرات و واردات تجهیزات، احداث نیروگاه سیریک و تشکیل کارگروههای مشترک برای تسریع در اجرای پروژههای راهبردی تأکید کردند.
بر اساس این گزارش در این دیدار، توسعه همکاریها در بخش انرژی، بهویژه در چارچوب توافقات «نقشه راه» همکاریهای برقی دو کشور و همچنین بررسی جزئیات همکاری در زمینه صادرات و واردات تجهیزات، بهویژه تجهیزات صنعت برق، از محورهای اصلی گفتوگو بود.
همچنین با توجه به نتایج مطالعات اقتصادی انجامشده از سوی شرکت «موننکو» در سال ۲۰۱۹، شرایط اقتصادی و سیاسی اجرای پروژه اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان و ضرورت تشکیل کارگروه سهجانبه میان وزرای انرژی سه کشور مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت فراهم بودن شرایط، امکان انتقال ظرفیت محدودی از برق جنوب روسیه، بهویژه در فصل تابستان، فراهم شود.
در راستای اجرای نقشه راه همکاریهای علمی و فنی در حوزه برق نیز بر انتقال فناوری توربینهای گازی، بومیسازی تولید قطعات، اجرای خطوط انتقال ۷۶۵ کیلوولت، هوشمندسازی شبکه برق، تأمین تجهیزات فشارقوی، توسعه پروژههای برقآبی با هدف تولید مشترک و راهاندازی بازار کربن برای مدیریت تغییرات اقلیمی تأکید شد.
عباس علیآبادی در این دیدار ضمن قدردانی از حضور و همراهی وزیر انرژی روسیه در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اهمیت این نشست از آن جهت است که ایران و روسیه همکاریهای گسترده و راهبردی در حوزه اتصال الکتریکی، تأمین تجهیزات صنعت برق، انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای متعارف دارند.
وی افزود: در خصوص نیروگاه مشترک سیریک مقرر شد همکاری میان شرکتهای مسئول اجرای این پروژه ادامه یابد و دو دولت نیز از تداوم این همکاری حمایت کنند تا اهداف پیشبینیشده محقق شود.
وزیر نیرو، تشکیل کارگروه مشترک ایران و روسیه را از مهمترین دستاوردهای این نشست برشمرد و گفت: این کارگروه زمینهساز پیشبرد پروژههای مشترک، از جمله اتصال شبکه برق دو کشور خواهد بود.
علیآبادی همچنین با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم در حوزه ذخیرهسازی انرژی تصریح کرد: در گذشته ذخیره انرژی عمدتاً از طریق نیروگاههای برقآبی انجام میشد، اما امروز توسعه سامانههای ذخیرهساز در مقیاسهای مختلف، از خانگی تا صنعتی، در دستور کار قرار گرفته و همکاریهای ایران و روسیه در این حوزه نیز ادامه خواهد یافت.
ادامه پروژه راهاندازی نیروگاه مشترک سیریک
وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه این دیدار با اشاره به گفتوگوهای انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی برق و پروژههای انتقال انرژی، از توافق دو طرف برای تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی به منظور تسریع در اجرای توافقات خبر داد.
سرگئی تیسیلیوف همچنین درباره نیروگاه سیریک گفت: اگرچه هنوز برخی موضوعات نیازمند بررسی است، اما دو شرکت مسئول اجرای این پروژه باید مطابق مفاد قرارداد به همکاری خود ادامه دهند و امیدواریم با همکاری دو وزارتخانه، چالشهای موجود در مسیر اجرای این پروژه برطرف شود.
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