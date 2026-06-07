به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، آیین رونمایی از تمبر یادبود دستیابی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور با حضور وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد.

در این مراسم عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، افشین احمدزاده قائم‌مقام شرکت ملی پست و مصطفی رجبی مشهدی سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو حضور داشتند.

وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۵۰۰۰ مگاوات، اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از این رقم نیز فراتر رفته است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان سال ظرفیت نصب‌شده به ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید.

عباس علی‌آبادی با بیان اینکه مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در تمامی ادوار گذشته حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده، افزود: دستیابی به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر افتخار بزرگی برای ملت ایران و نتیجه همدلی و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط، تصریح کرد: توسعه شتابان انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور حاصل یک عزم ملی و همکاری فرابخشی بوده است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: صنعت برق کشور در این دوره توانمندی و ظرفیت بالای خود را به اثبات رساند. با وجود آسیب دیدن حدود ۶۰ دکل و پست برق، هیچ‌گونه اختلال گسترده‌ای در تأمین برق کشور رخ نداد و بخش عمده نیروگاه‌های آسیب‌دیده نیز ظرف چند روز به مدار بهره‌برداری بازگشتند. سایر واحدها نیز در ماه‌های آینده به مدار بازخواهند گشت.

همچنین، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، دستیابی به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را یک افتخار ملی و دستاورد ارزشمند برای کشور دانست.

وی اظهار کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که کشور با چالش‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، اما تلاشگران و فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت و پشتکار مسیر توسعه این صنعت راهبردی را ادامه دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت گسترش انرژی‌های پاک در کشور افزود: با وجود شرایط سخت و پیچیده، روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر متوقف نشد و با همکاری و همدلی دستگاه‌های مختلف، این مسیر با شتاب ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور است.

مدنی‌زاده ضمن قدردانی از همکاری و تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای این حوزه، ابراز امیدواری کرد روند رشد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با قدرت ادامه یافته و اهداف تعیین شده در بخش محقق شود.

در ادامه این مراسم، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: برای دستیابی به ظرفیت‌های هدف‌گذاری شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شده و تلاش می‌کنیم تا اواسط تیرماه ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات برسد.

وی با اشاره به همزمانی این مراسم با هفته محیط زیست، رونمایی از تمبر یادبود دستیابی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را نمادی از عزم ملی برای توسعه انرژی‌های پاک دانست و افزود: تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر افزایش امنیت انرژی کشور، آثار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.

رئیس ساتبا تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، در صورت دستیابی به ظرفیت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، سالانه حدود ۶.۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور حاصل خواهد شد.

طرزطلب با تأکید بر تداوم روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار امیدواری کرد اهداف تعیین شده برای دستیابی به ظرفیت‌های ۷، ۱۱ و ۱۵ هزار مگاواتی در زمان‌بندی پیش‌بینی شده محقق شود.

وی همچنین با قدردانی از همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دستیابی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نتیجه یک کار ملی و مشترک بوده و همکاری نزدیک دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت اقتصاد نقش مؤثری در تحقق این دستاورد داشته است.

در پایان این مراسم، تمبر یادبود دستیابی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر کشور با حضور مسئولان حاضر رونمایی شد